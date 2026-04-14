Tàu cao tốc nối thủ đô với đô thị biển: Có từ 2008, đi chưa tới 30 phút, chạy liên tục trong ngày

Những tuyến tàu cao tốc ra đời không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các thành phố, mà còn khiến các chuyến đi ngắn ngày trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi thời gian di chuyển chỉ còn tính bằng phút, một đô thị ven biển gần thủ đô hoàn toàn có thể trở thành điểm hẹn cuối tuần của du khách.

Tại Trung Quốc, một ví dụ rất điển hình là tuyến đường sắt cao tốc liên tỉnh Bắc Kinh - Thiên Tân. Tuyến tàu này chính thức vận hành từ ngày 1/8/2008, nối thủ đô Bắc Kinh với Thiên Tân, đô thị cảng nằm bên bờ Bột Hải. Theo China Daily, hành trình dài khoảng 120 km từng mất khoảng 70 phút đã được rút xuống còn khoảng 30 phút sau khi tuyến cao tốc đi vào hoạt động. Có những chặng phù hợp, thời gian di chuyển hiện chỉ khoảng 20 phút.

Đây cũng là một trong những tuyến đường sắt cao tốc mang tính biểu tượng đầu tiên của Trung Quốc. Theo các thông tin được công bố, tuyến Bắc Kinh - Thiên Tân được thiết kế cho tốc độ tối đa 350 km/h, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho mạng lưới đường sắt cao tốc nước này.

Từ tuyến tàu biểu tượng đến nhịp di chuyển dày đặc như “tàu điện liên đô thị”

Điều đáng chú ý là sau gần hai thập kỷ, tuyến Bắc Kinh - Thiên Tân không còn chỉ mang ý nghĩa biểu tượng về công nghệ hay tốc độ. Nó đã trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày của người dân vùng Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc. Theo China Daily, có những hành khách đi làm giữa hai nơi với thời gian chỉ khoảng 20 phút.

Lượng khách và mật độ tàu cũng cho thấy rõ sức hút thực tế của tuyến này. Nếu như thời gian đầu mới khai trương, số chuyến còn khá hạn chế, thì về sau tần suất khai thác đã tăng mạnh. Các số liệu được công bố cho thấy sau 15 năm vận hành, tuyến này đã phục vụ khoảng 340 triệu lượt hành khách. Tần suất tàu tăng lên 128 đôi tàu mỗi ngày, còn vào giờ cao điểm, khoảng cách giữa hai chuyến ngắn nhất chỉ còn khoảng 3 phút.

Nhìn ở góc độ du lịch, khi tàu chạy với tần suất dày như vậy, việc di chuyển từ Bắc Kinh đến một đô thị biển như Thiên Tân gần như trở nên linh hoạt như một chuyến đi ngắn trong ngày. Du khách có thể xuất phát vào buổi sáng, dành trọn một ngày để dạo phố, ăn uống, tham quan rồi trở về vào buổi tối mà không phải mất quá nhiều công sức cho việc di chuyển.

Giá vé ra sao, có những hạng ghế nào, du khách mua vé bằng cách nào?

Một điểm nữa khiến tuyến tàu này dễ tiếp cận là mức giá không quá xa tầm với. Theo Travel China Guide, giá ghế hạng hai trên tuyến Bắc Kinh - Thiên Tân hiện phổ biến trong khoảng 26-99,5 nhân dân tệ, tùy ga đi, ga đến và loại tàu. Ghế hạng nhất dao động khoảng 46-158,5 nhân dân tệ, trong khi ghế thương gia có giá từ khoảng 90 đến 323 nhân dân tệ.

Hệ thống ghế trên tàu cao tốc Trung Quốc thường gồm ba lựa chọn chính là hạng hai, hạng nhất và thương gia. Trong đó, hạng hai là loại vé phổ biến nhất, phù hợp với phần lớn hành khách đi quãng ngắn. Hạng nhất rộng rãi, thoải mái hơn, còn ghế thương gia hướng tới nhóm khách muốn trải nghiệm cao cấp hơn về không gian và tiện nghi. Với một hành trình chỉ kéo dài chừng 20-30 phút, nhiều du khách thực tế chỉ cần chọn ghế hạng hai là đã đủ tiện lợi.

Về cách mua vé, China Railway cho biết hành khách có thể đặt qua website hoặc ứng dụng chính thức 12306, mua tại quầy vé ở ga hoặc qua máy bán vé tự động. Với khách quốc tế, hộ chiếu hợp lệ có thể dùng để đăng ký và mua vé. Hiện nay, vé điện tử cũng đã được áp dụng khá rộng rãi, giúp thao tác đặt vé và lên tàu đơn giản hơn trước. Ngoài kênh chính thức, một số nền tảng như Trip.com cũng hỗ trợ khách nước ngoài đặt vé bằng tiếng Anh.

Dĩ nhiên, du khách vẫn nên lưu ý một vài điểm nhỏ trước khi lên đường, như kiểm tra kỹ ga đi - ga đến, tới ga sớm để làm thủ tục an ninh, đồng thời bảo đảm thông tin hộ chiếu trùng khớp với thông tin đã dùng khi đặt vé.

Du lịch Thiên Tân có gì?

Nếu tàu cao tốc là lý do khiến hành trình trở nên dễ dàng, thì Thiên Tân chính là phần trải nghiệm đáng để du khách lên đường. Đây là một thành phố lớn ở miền bắc Trung Quốc, đồng thời là cảng quan trọng của khu vực. Nằm ở đầu sông Hải Hà và hướng ra Bột Hải, Thiên Tân vừa mang dáng dấp của một đô thị ven biển, vừa có nhịp sống sông nước và dấu ấn giao thương lâu đời.

Một trong những điểm đến nổi bật nhất ở Thiên Tân là Five Great Avenues, khu phố nổi tiếng với quần thể kiến trúc lịch sử mang màu sắc châu Âu. Đây là nơi phù hợp để đi bộ, ngắm những ngôi biệt thự cũ, chụp ảnh và cảm nhận một lát cắt rất khác của đô thị Trung Quốc hiện đại.

Nếu muốn tìm không khí truyền thống rõ hơn, du khách có thể ghé Ancient Culture Street ở quận Nankai. Khu phố này kết hợp văn hóa dân gian, mua sắm, ẩm thực và giải trí, phù hợp cho những ai muốn vừa dạo chơi, vừa tìm quà lưu niệm và nếm thử đặc sản địa phương.

Ngoài ra, Thiên Tân còn hấp dẫn bởi cảnh quan ven sông. Khu Italian Style Town nằm dọc Hải Hà là nơi được nhiều người lựa chọn nhờ những công trình mang phong cách Ý, không khí phố đi bộ và nhịp sống vừa cổ điển vừa sôi động. Thành phố này cũng nổi tiếng với một số món ăn đặc trưng như bánh bao Goubuli, bánh nếp chiên Erduoyan hay mahua, món quẩy xoắn giòn gắn với ẩm thực địa phương.

Sức hút của Thiên Tân không nằm ở một biểu tượng duy nhất, mà ở việc nơi đây gom được nhiều lớp trải nghiệm trong một hành trình khá gọn: kiến trúc lịch sử, phố cổ, cảnh quan ven sông, ẩm thực địa phương và lợi thế nằm rất gần thủ đô.