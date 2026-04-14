Điện thoại Android sắp có thể 'cụng đầu' để gửi SĐT như iPhone

Trong nhiều năm, Apple đã khiến việc chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị trở nên thuận tiện nhờ AirDrop. Đặc biệt từ iOS 17, tính năng NameDrop cho phép hai chiếc iPhone trao đổi thông tin liên lạc hoặc gửi dữ liệu chỉ bằng cách đưa phần cạnh trên của hai máy lại gần nhau.

Theo một số nguồn tin công nghệ, Google đang phát triển cơ chế chia sẻ tương tự cho Android.

Tính năng mới được cho là sẽ hoạt động dựa trên chip NFC kết hợp với Quick Share (trước đây là Nearby Share). Khi hai điện thoại Android được đặt gần nhau hoặc chạm nhẹ vào nhau, hệ thống có thể tự động kích hoạt chế độ chia sẻ.

Người dùng chỉ cần xác nhận trên màn hình, khi đó ảnh, video hoặc file sẽ được truyền sang thiết bị còn lại gần như ngay lập tức.

Android từng có tính năng tương tự nhưng đã bị khai tử

Thực tế, Android từng thử nghiệm cách chia sẻ dữ liệu kiểu “chạm điện thoại” từ nhiều năm trước.

Google từng giới thiệu Android Beam, một tính năng sử dụng NFC để truyền dữ liệu giữa hai thiết bị Android. Tuy nhiên, công nghệ này đã bị loại bỏ từ Android 10 do tốc độ truyền chậm và ít người sử dụng.

Ở lần trở lại này, hệ thống chia sẻ mới được kỳ vọng sẽ tận dụng thêm Bluetooth và Wi-Fi Direct để tăng tốc độ truyền dữ liệu thay vì chỉ dựa vào NFC như trước đây.

Cuộc đua trải nghiệm giữa Android và iPhone

Việc Google phát triển tính năng này được xem là một bước đi nhằm thu hẹp khoảng cách trải nghiệm với iPhone.

AirDrop và NameDrop từ lâu được coi là những tính năng tiện lợi trong hệ sinh thái Apple, giúp người dùng chia sẻ dữ liệu nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản.

Trong khi đó, dù Android đã có nhiều phương thức chia sẻ file, nền tảng này vẫn thiếu một cách truyền dữ liệu trực quan và nhanh như việc chỉ cần chạm hai thiết bị vào nhau.

Nếu được triển khai rộng rãi, tính năng mới có thể giúp việc chia sẻ dữ liệu giữa các điện thoại Android trở nên nhanh và thuận tiện hơn đáng kể.

Khi nào người dùng Android có thể sử dụng?

Hiện Google vẫn chưa công bố thời điểm phát hành chính thức. Tuy nhiên, một số chuyên gia dự đoán tính năng này có thể xuất hiện trong các bản cập nhật Android sắp tới hoặc được tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái Quick Share.

Nếu kế hoạch được triển khai thành công, việc “cụng đầu điện thoại để gửi ảnh” có thể sớm trở thành trải nghiệm quen thuộc đối với hàng tỷ người dùng Android trên toàn cầu.



