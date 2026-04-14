Sáng 14/4: Giá bạc tăng gần 2 triệu đồng/kg

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.853.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.941.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 76.080.000 đồng/thỏi (mua vào) và 78.427.000 đồng/thỏi (bán ra), tăng gần 2 triệu đồng/kg so với phiên sáng ngày hôm qua. Diễn biến giá bạc trong nước tiếp tục theo sát giá bạc thế giới.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên gần 76 USD/ounce, phục hồi sau những tổn thất của phiên trước đó. Điều này diễn ra khi Mỹ và Iran phát tín hiệu sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn hơn trước khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần hiện tại hết hạn.

Tổng thống Donald Trump cho biết Tehran đã liên lạc với Washington chỉ vài giờ sau khi Mỹ bắt đầu phong tỏa hải quân đối với các chuyến hàng dầu của Iran ở eo biển Hormuz. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cho biết sẵn sàng tiếp tục các cuộc thảo luận hòa bình, miễn là chúng nằm trong khuôn khổ luật pháp và quy định quốc tế.

Giá dầu do đó giảm xuống dưới 100 USD/thùng, do hy vọng về một thỏa thuận dài hạn tiềm năng, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và làm dịu bớt kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất hoặc thậm chí tăng lãi suất. Mặc dù có sự tăng nhẹ, giá bạc vẫn giảm gần 20% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.