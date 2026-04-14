Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc đón tin vui lớn giữa cơn khát năng lượng toàn cầu

Đức Minh | 14-04-2026 - 18:36 PM | Thị trường

Lượng pin lithium xuất khẩu từ Trung Quốc tăng 50% trong quý I năm 2026 do nhu cầu năng lượng thay thế tăng cao và thay đổi chính sách thuế.

Trung Quốc đón tin vui lớn giữa cơn khát năng lượng toàn cầu - Ảnh 1.

Số liệu mới nhất cho thấy xuất khẩu pin lithium của Trung Quốc đã tăng trưởng đột biến trong 3 tháng đầu năm 2026. Động lực chính đến từ nhu cầu gia tăng đối với các nguồn năng lượng thay thế, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ và khí đốt toàn cầu liên tục biến động do ảnh hưởng từ xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Bên cạnh yếu tố nhu cầu, làn sóng đẩy mạnh xuất khẩu còn phản ánh tâm lý “chạy đua” tích trữ trước những thay đổi về chính sách. Cụ thể, mức hoàn thuế xuất khẩu đã giảm từ 9% xuống 6% kể từ ngày 1/4 và nhiều khả năng sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn trong năm tới, thúc đẩy doanh nghiệp tranh thủ gia tăng đơn hàng trong ngắn hạn.

Đại diện Cục Hải quan Trung Quốc cho biết, đà tăng của pin lithium diễn ra song hành với sự bứt phá của các nhóm công nghệ xanh khác. Những mặt hàng như xe điện hay tua-bin gió đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, vượt xa tốc độ 26% của cả năm 2025. Qua đó, góp phần duy trì nhịp tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn đầu năm, đồng thời củng cố vị thế của nước này trong chuỗi cung ứng năng lượng mới toàn cầu.

Thêm một quốc gia BRICS “đón niềm vui” giữa cơn khát năng lượng toàn cầu - Ảnh 2.

Pin lithium không chỉ là nguồn sống của các mẫu xe điện, mà còn là công cụ lưu trữ năng lượng, phục vụ việc cấp phát điện năng.

Dù chỉ bùng phát vào cuối quý I, xung đột tại khu vực Iran đã gây ra những gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung nhiên liệu thế giới, khiến bài toán an ninh năng lượng trở nên cấp bách hơn với nhiều quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp sản xuất pin của Trung Quốc nổi lên như nhóm hưởng lợi rõ rệt, với lượng đơn hàng và kết quả kinh doanh đều ghi nhận tín hiệu tích cực.

Trường hợp tiêu biểu là Ningbo Deye Technology, một trong những nhà sản xuất thiết bị lưu trữ năng lượng hàng đầu, dự báo lợi nhuận quý I/2026 có thể tăng tới 70% so với cùng kỳ. Động lực chủ yếu đến từ sự gia tăng mạnh các đơn hàng tại châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á, những khu vực đang đẩy nhanh quá trình tìm kiếm giải pháp lưu trữ năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy vậy, giới chức cũng cảnh báo các doanh nghiệp cần kiểm soát chặt công suất, tránh nguy cơ dư thừa nguồn cung trong tương lai.

Đức Minh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên