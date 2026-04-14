Trung Quốc đón tin vui lớn giữa cơn khát năng lượng toàn cầu

Số liệu mới nhất cho thấy xuất khẩu pin lithium của Trung Quốc đã tăng trưởng đột biến trong 3 tháng đầu năm 2026. Động lực chính đến từ nhu cầu gia tăng đối với các nguồn năng lượng thay thế, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ và khí đốt toàn cầu liên tục biến động do ảnh hưởng từ xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Bên cạnh yếu tố nhu cầu, làn sóng đẩy mạnh xuất khẩu còn phản ánh tâm lý “chạy đua” tích trữ trước những thay đổi về chính sách. Cụ thể, mức hoàn thuế xuất khẩu đã giảm từ 9% xuống 6% kể từ ngày 1/4 và nhiều khả năng sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn trong năm tới, thúc đẩy doanh nghiệp tranh thủ gia tăng đơn hàng trong ngắn hạn.

Đại diện Cục Hải quan Trung Quốc cho biết, đà tăng của pin lithium diễn ra song hành với sự bứt phá của các nhóm công nghệ xanh khác. Những mặt hàng như xe điện hay tua-bin gió đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, vượt xa tốc độ 26% của cả năm 2025. Qua đó, góp phần duy trì nhịp tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn đầu năm, đồng thời củng cố vị thế của nước này trong chuỗi cung ứng năng lượng mới toàn cầu.

Pin lithium không chỉ là nguồn sống của các mẫu xe điện, mà còn là công cụ lưu trữ năng lượng, phục vụ việc cấp phát điện năng.

Dù chỉ bùng phát vào cuối quý I, xung đột tại khu vực Iran đã gây ra những gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung nhiên liệu thế giới, khiến bài toán an ninh năng lượng trở nên cấp bách hơn với nhiều quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp sản xuất pin của Trung Quốc nổi lên như nhóm hưởng lợi rõ rệt, với lượng đơn hàng và kết quả kinh doanh đều ghi nhận tín hiệu tích cực.

Trường hợp tiêu biểu là Ningbo Deye Technology, một trong những nhà sản xuất thiết bị lưu trữ năng lượng hàng đầu, dự báo lợi nhuận quý I/2026 có thể tăng tới 70% so với cùng kỳ. Động lực chủ yếu đến từ sự gia tăng mạnh các đơn hàng tại châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á, những khu vực đang đẩy nhanh quá trình tìm kiếm giải pháp lưu trữ năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy vậy, giới chức cũng cảnh báo các doanh nghiệp cần kiểm soát chặt công suất, tránh nguy cơ dư thừa nguồn cung trong tương lai.