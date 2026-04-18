3 màu sắc mới của iPhone 18 Pro Max

Khi thời điểm ra mắt iPhone thế hệ mới đến gần, các thông tin chưa chính thức về sản phẩm, thường được gọi là “leak” (rò rỉ từ chuỗi cung ứng, đối tác hoặc nguồn nội bộ), bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Năm nay, Apple được cho là sẽ giới thiệu ba thiết bị gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và một mẫu iPhone màn hình gập, nhiều khả năng mang tên iPhone Ultra. Trong đó, màu sắc tiếp tục là yếu tố thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng.

Theo nguồn tin của Macworld, Apple đang phát triển một màu mới mang tên Dark Cherry cho dòng iPhone 18 Pro. Đây được xem là màu chủ đạo (signature color) của năm 2026, tương tự vai trò của Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro trước đó.

Dark Cherry được mô tả là tông đỏ trầm, gần với màu rượu vang, thay vì đỏ tươi. Trước đây, Mark Gurman và một số nguồn khác từng đề cập Apple thử nghiệm màu đỏ, nhưng sắc độ cuối cùng dường như đã được tinh chỉnh theo hướng tối và cao cấp hơn.

Bên cạnh Dark Cherry, Apple được cho là đang thử nghiệm thêm ba màu khác cho dòng Pro, bao gồm:

3 màu sắc được cho là đang thử nghiệm trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: Foundry)

- Light Blue: tông xanh nhạt, tương đồng với màu Mist Blue trên iPhone 17 bản tiêu chuẩn

- Dark Gray: xám đậm, hướng đến phong cách trung tính và hiện đại

- Silver: màu bạc quen thuộc, tiếp tục duy trì trong danh mục

Nguồn tin cũng tiết lộ các mã màu Pantone nội bộ mà Apple đang sử dụng trong quá trình phát triển, gồm Light Blue (2121), Dark Cherry (6076), Dark Gray (426C) và Silver (427C). Những hình ảnh dựng (render) hiện tại được tạo dựa trên các mã này, tuy nhiên màu thực tế có thể khác biệt do ảnh hưởng của vật liệu và ánh sáng.

Dù vậy, toàn bộ các tùy chọn màu vẫn đang trong giai đoạn phát triển và iPhone 18 Pro chưa bước vào sản xuất hàng loạt. Điều này đồng nghĩa Apple vẫn có thể thay đổi hoặc loại bỏ một số màu trước khi ra mắt chính thức.

Trên thực tế, hãng không phải lúc nào cũng giữ đủ bốn màu cho dòng Pro. Năm ngoái, các nguồn tin từng cho biết Apple cân nhắc thêm màu đen hoặc xám thép cho iPhone 17 Pro, nhưng những phiên bản này cuối cùng không được thương mại hóa.

Với tiền lệ đó, bảng màu của iPhone 18 Pro nhiều khả năng vẫn còn biến động, và chỉ được xác nhận khi sản phẩm chính thức trình làng.