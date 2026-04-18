Nghe tin eo biển Hormuz 'đã thông', 6 tàu chở 8,3 triệu thùng dầu lập tức nhổ neo, đến giữa đường bất ngờ phải quay đầu – chuyện gì đang xảy ra?

Tình hình tại eo biển Hormuz đang trở nên cực kỳ phức tạp khi các chủ tàu và thương nhân dầu mỏ phải đối mặt với những tín hiệu trái chiều về việc mở cửa trở lại tuyến đường huyết mạch này. Dù Ngoại trưởng Iran đã đưa ra tuyên bố vào thứ 6 rằng, eo biển đã hoàn toàn thông thoáng, nhưng thực tế diễn ra vào sáng thứ 7 lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác biệt.

Cụ thể, ngay sau thông báo lạc quan của giới ngoại giao, hãng thông tấn Fars của Iran đã đưa ra một bản tin gây lo ngại. Hãng này khẳng định eo biển Hormuz vẫn sẽ bị đóng cửa chừng nào lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran còn hiệu lực.

Sự bất nhất này đẩy các đơn vị vận hành tàu vào tình trạng hỗn loạn. Nhiều chủ tàu cho biết họ đã nghe thấy các thông báo phát đi trên hệ thống đài phát thanh vào tối thứ 6 với nội dung yêu cầu mọi phương tiện vận chuyển vẫn phải có sự cho phép từ hải quân Iran mới được đi qua vùng biển này.

Tổng cộng 6 tàu chở dầu đang vận chuyển khoảng 8,3 triệu thùng dầu thô không có nguồn gốc từ Iran đã phải "quay đầu" khi đang trên hành trình đi qua eo biển. Nếu những con tàu này đi qua an toàn, đây sẽ là khối lượng dầu thô vận chuyển từ vùng Vịnh trong một ngày cao nhất kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát.

Tuy nhiên, thay vì tiến ra đại dương, các tàu này đã phải rẽ hướng về phía đông bắc hướng tới vùng biển ngoài khơi Dubai hoặc neo đậu tạm thời để chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo.

Chưa kịp ra khỏi eo biển, 6 tàu chở dầu của Ấn Độ và Hy Lạp đã phải quay đầu.

Danh sách các tàu chở dầu phải thay đổi hành trình gồm có, tàu siêu trọng Nissos Keros mang cờ Quần đảo Marshall đang chở 1,8 triệu thùng dầu thô của UAE, đã phải dừng lại và neo đậu gần đảo Qeshm của Iran.

Tàu Minerva Evropi mang cờ Hy Lạp chở hơn 1 triệu thùng dầu thô Basrah của Iraq hướng đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng thực hiện hành động tương tự.

Phía các tàu liên quan đến Ấn Độ cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Tàu Sanmar Herald và tàu Desh Vibhor đều đã quay đầu hướng lại về phía Vịnh Ba Tư. Tàu Desh Vaibhav cũng đã dừng lại ở vị trí gần tàu Nissos Keros. Đặc biệt, tàu Aframax Desh Garima đã không gửi tín hiệu định vị trong nhiều giờ sau khi di chuyển vào khu vực eo biển lúc rạng sáng.

Ngoài các tàu chở dầu thô, giới quan sát cũng nhận thấy có ba tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng và một tàu chở sản phẩm dầu mỏ khác cũng đang chuyển hướng về phía Vịnh Oman.

Việc theo dõi diễn biến trở nên khó khăn hơn khi tín hiệu định vị của các tàu thường xuyên bị nhiễu điện tử nghiêm trọng hoặc bị các thủy thủ chủ động tắt đi, nhằm tránh bị phát hiện trong bối cảnh an ninh bất ổn. Các chủ sở hữu và nhà quản lý tàu từ Hy Lạp và Ấn Độ hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về các sự cố này.