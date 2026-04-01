Cuộc đua bán marathon dành cho robot vừa được tổ chức tại Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh. Tại cuộc thi, một robot hình người đến từ hãng công nghệ Honor đã giành chiến thắng chung cuộc và thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý khu kinh tế, robot chiến thắng đã hoàn thành quãng đường dài 21 km với thời gian ghi nhận là 50 phút 26 giây. Thành tích này chính thức vượt qua kỷ lục thế giới hiện tại của con người do vận động viên người Uganda Jacob Kiplimo nắm giữ. Trước đó, Jacob Kiplimo đã thiết lập kỷ lục chạy bán marathon với thời gian khoảng 57 phút tại giải chạy Lisbon diễn ra vào tháng 3.

Sự kiện năm nay chứng kiến bước tiến vượt bậc về mặt công nghệ so với giải đấu lần đầu tiên được tổ chức vào năm ngoái. Tại cuộc đua trước đó, robot giành ngôi vị quán quân phải mất tới 2 giờ 40 phút 42 giây để về đích.

Mặc dù đạt được những thông số ấn tượng, cuộc thi diễn ra song song với giải chạy của con người vẫn gặp phải một số sự cố kỹ thuật nhỏ. Một vài robot đã bị ngã ngay tại vạch xuất phát hoặc va chạm vào rào chắn bảo vệ dọc đường đi. Tuy nhiên, những trục trặc này không làm giảm đi sự kinh ngạc của khán giả có mặt trực tiếp tại hiện trường.

Ông Sun Zhigang, một khán giả đã theo dõi cả 2 mùa giải, nhận định rằng sự thay đổi của công nghệ robot trong một năm qua là rất lớn. Ông cho biết bản thân chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh robot có thể vượt qua giới hạn tốc độ của con người.

Một khán giả khác là ông Wang Wen cũng nhận xét rằng sự xuất hiện của các thực thể cơ khí này dường như đã chiếm lĩnh hoàn toàn sự chú ý của đám đông, báo hiệu cho một kỷ nguyên công nghệ mới đang đến gần.

Về phương thức vận hành, đơn vị tổ chức Beijing E-Town cho biết khoảng 40% số lượng robot tham gia có khả năng tự di chuyển hoàn toàn theo lộ trình đã định sẵn. Số lượng robot còn lại vẫn cần đến sự hỗ trợ điều khiển từ xa của con người.

Theo thông tin từ tờ Global Times, một mẫu robot khác cũng của Honor đã về đích sớm hơn với thời gian 48 phút 19 giây nhờ sự điều khiển từ xa. Tuy nhiên, ban tổ chức đã trao chức vô địch cho robot sử dụng hệ thống điều hướng tự động, dựa trên các quy tắc tính điểm có trọng số của sự kiện. Các vị trí về nhì và về ba cũng thuộc về các sản phẩm của Honor với thời gian lần lượt là 51 phút và 53 phút.

Bên cạnh các thí sinh thi đấu, một robot khác đã tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông tại giải chạy. Robot này thực hiện việc hướng dẫn các vận động viên bằng giọng nói và các cử chỉ tay một cách chuyên nghiệp.

Sự thành công của sự kiện này phản ánh chiến lược phát triển công nghệ dài hạn của Trung Quốc. Chính phủ nước này đã đưa việc phát triển robot hình người vào kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 như một lĩnh vực mũi nhọn về an ninh quốc gia và khoa học.

Hiện tại, năng lực sản xuất robot của Trung Quốc đang dẫn đầu thị trường toàn cầu. Theo báo cáo từ nhóm nghiên cứu Omdia có trụ sở tại London, ba doanh nghiệp Trung Quốc bao gồm AGIBOT, Unitree Robotics và UBTech Robotics Corp là những nhà cung cấp hàng đầu về robot thông minh đa năng.

Các số liệu thống kê cho thấy mỗi công ty này đều đã xuất xưởng hơn 1.000 sản phẩm trong năm qua. Đặc biệt, hai đơn vị dẫn đầu danh sách đã đạt sản lượng xuất xưởng vượt mức 5.000 chiếc, khẳng định vị thế của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng công nghệ cao thế giới.