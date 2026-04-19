Tiền nhập xăng dầu tăng tới 200% trong nửa đầu tháng 4

Theo số liệu của Cục Hải quan vừa công bố, từ ngày 1/4-15/4, Việt Nam nhập khẩu khoảng 472 nghìn tấn xăng dầu các loại (gồm xăng, diesel, mazut, nhiên liệu bay) với kim ngạch gần 765 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng chỉ tăng khoảng 24% nhưng trị giá tăng gần 200% phản ánh tác động trực tiếp từ giá dầu thế giới leo thang.

Cùng thời gian này, nhập khẩu dầu thô đạt gần 538 nghìn tấn, trị giá 481,5 triệu USD, giảm khoảng 6% về lượng nhưng tăng hơn 40% về trị giá. Ngược lại, nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LPG) có xu hướng hạ nhiệt do khó khăn về nguồn cung đạt 165,3 nghìn tấn, trị giá 126,3 triệu USD, giảm khoảng 32% về lượng và giảm hơn 20% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 3,8 triệu tấn xăng dầu, trị giá khoảng 3,7 tỷ USD; 3,6 triệu tấn dầu thô, trị giá khoảng 2,1 tỷ USD; và 1,05 triệu tấn LPG, trị giá 645,5 triệu USD. Tổng cộng, ba nhóm năng lượng này đạt khoảng 8,5 triệu tấn, tương ứng 6,51 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu xăng dầu tăng tới 42% về sản lượng và kim ngạch tăng gần gấp đôi. Trong khi đó,lượng dầu thô giảm khoảng 15% cho thấy khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung của các nhà máy lọc dầu trong nước.

Thực tế, thời gian qua, giá dầu Brent trên thị trường thế giới đã có những thời điểm tăng mạnh, dao động quanh mức 90-100 USD/thùng khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang và rủi ro gián đoạn nguồn cung qua các tuyến vận tải chiến lược gia tăng.

Đáng chú ý, trước áp lực giá xăng dầu tăng cao và rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, Bộ Tài chính đang đề xuất kéo dài chính sách giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết ngày 30/6/2026, thay vì kết thúc vào cuối tháng 4. Chính sách này đã đưa thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng xăng dầu từ mức 7-10% xuống 0%, qua đó giúp doanh nghiệp đa dạng nguồn cung và giảm chi phí nhập khẩu trong bối cảnh thị trường thế giới biến động mạnh.

Cơ quan quản lý đánh giá việc duy trì thuế 0% là cần thiết khi các doanh nghiệp đang phải đàm phán nguồn hàng cho các tháng tới trong điều kiện giá dầu biến động nhanh, chuỗi cung ứng chưa ổn định. Nếu chính sách này kết thúc sớm, nguy cơ tăng chi phí và thiếu hụt nguồn cung có thể quay trở lại.