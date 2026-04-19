Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khủng hoảng kép đẩy giá phân bón châu Âu leo thang

Theo Đoàn Hà | 19-04-2026 - 15:58 PM | Thị trường

Thị trường phân bón châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép khi vừa phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga và chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Trung Đông.

Khủng hoảng kép đẩy giá phân bón châu Âu leo thang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ủy ban châu Âu đã có cuộc họp khẩn các nước thành viên và nhiều bên liên quan vào đầu tuần này để tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho nông dân và cả ngành sản xuất phân bón của của khối.

Hiện đang là đầu mùa Xuân, mùa gieo hạt ở châu Âu. Mặc dù 70% nông dân đã chuẩn bị trước phân bón cho cả vụ, nhưng không ít người vẫn đang rất lo ngại trước tình hình giá phân bón leo thang liên tục trong thời gian qua.

Phân bón đi liền với khí đốt - thứ nguyên liệu mà châu Âu đang còn phải phụ thuộc nhiều vào bên ngoài. Đặc biệt, khí đốt vừa là nguyên liệu lại vừa là nguồn năng lượng để tạo ra phân đạm. Giá khí đốt biến động liên tục từ khi chiến sự ở Trung Đông nổ ra. Theo Đài truyền hình Bỉ RTBF, trong một tháng qua, giá phân đạm ở châu Âu đã tăng tới 20%, lên đến 500 euro/tấn.

Kênh France 24 của Pháp thì nhấn mạnh đến hậu quả của tắc nghẽn giao thương ở eo biển Hormuz, nơi lưu thông của của 1/3 lượng phân bón được vận chuyển bằng tàu biển trên toàn cầu.

Trước chiến sự Trung Đông, giá phân bón ở châu Âu cũng đã tăng sau khi EU áp thuế bổ sung với phân bón của Nga từ tháng 7 năm ngoái, trong khi quốc gia này cung cấp gần tới 22% lượng phân bón nhập khẩu của EU trong năm 2025.

Trang tin Euronews chỉ ra sự lệ thuộc lớn đến mức chưa thể tìm ra cách tháo gỡ khi trích lời một nông dân là: "Ở Đức có những nhà máy sản xuất phân bón bị đóng cửa do không thể hoạt động hiệu quả mà không có khí đốt của Nga. Thêm nữa, từ nhiều năm nay Nga bán phân bón với giá mà các nhà máy của châu Âu đơn giản là không thể cạnh tranh nổi".

Một yếu tố khác có thể đẩy tiếp giá lên cao nữa đó các cơ sở kinh doanh sẽ phải thanh toán tiền chứng chỉ carbon vào năm sau đối với phân bón mà họ nhập vào EU trong năm nay. Pháp và Italy đã đề nghị Ủy ban châu Âu tạm hoãn quy định thu phí chứng chỉ carbon, hay còn gọi là CBAM, đối với phân bón nhưng không được chấp thuận. EU có quan điểm là nếu hoãn CBAM thì thị trường châu Âu sẽ tăng phụ thuộc vào nhập khẩu và làm suy yếu sản xuất ở các nước thành viên.

Để hỗ trợ nông dân, Ủy ban châu Âu đã đề xuất tạm miễn thuế nhập khẩu đang áp lên phân bón từ Mỹ và các nước Bắc Phi. Lãnh đạo châu Âu cũng đã cam kết sẽ đưa ra một Kế hoạch hành động về phân bón vào đầu tháng sau, trong đó nhiều khả năng sẽ định hướng giảm phụ thuộc, tăng hiệu quả trong sử dụng và thúc đẩy phát triển các nguồn phân bón thay thế phát thải thấp.

Theo Đoàn Hà

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên