Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một 'ông lớn' lần đầu đưa dòng TV SQD-Mini LED về Việt Nam

Đức Nam | 19-04-2026 - 15:27 PM | Thị trường

SQD-Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED) - công nghệ kết hợp giữa đèn nền Mini LED siêu nhỏ và lớp chấm lượng tử siêu cấp hiện là công nghệ độc quyền của TCL.

TCL vừa chính thức giới thiệu dải sản phẩm mới cho năm 2026 tại thị trường Việt Nam trong một sự kiện có tên “Lead in Tech, Live in Style” (dẫn đầu công nghệ, sống đỉnh phong cách).

Tâm điểm của sự kiện là TV SQD-Mini LED - dòng TV sử dụng công nghệ LCD mới nhất trên thị trường. SQD-Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED) là thế hệ mới của công nghệ Mini LED, kết hợp giữa đèn nền Mini LED và lớp chấm lượng tử siêu cấp nhằm cải thiện độ sáng, độ tương phản và khả năng tái tạo màu sắc.

Công nghệ SQD-Mini LED giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát ánh sáng so với Mini LED truyền thống, qua đó tăng độ chính xác trong hiển thị và giảm hiện tượng quầng sáng.﻿

Dòng TV cao cấp SD-MiniLED C8L từ TCL.

Theo TCL, SDQ-Mini LED là công nghệ mới phát triển và nhà sản xuất này mới chỉ giữ lại để dùng cho sản phẩm "gà nhà", chưa cung cấp cho đối tác bên ngoài, đồng nghĩa có thể trong năm nay, sẽ không có bất cứ mẫu TB SQD-Mini LED nào từ các hãng khác được đưa về thị trường Việt Nam.﻿

Trong số các sản phẩm TV ra mắt năm nay, C8L là mẫu TV cao cấp nhất với đầy đủ kích thước từ 55 đến 115 inch. Mẫu TV này gây chú ý với thiết kế gần như không viền (Zero Border), hướng đến trải nghiệm xem tràn màn hình.

Sản phẩm được trang bị hệ thống đèn nền mật độ cao với hàng nghìn vùng làm mờ cục bộ, độ sáng tối đa lên đến khoảng 6.000 nit theo công bố, cho phép hiển thị hình ảnh có độ tương phản sâu và chi tiết rõ nét hơn. TCL cũng nhấn mạnh việc hợp tác với Bang & Olufsen trong hệ thống âm thanh, nhằm nâng cao trải nghiệm nghe nhìn tổng thể.

Bên cạnh dòng sản phẩm chủ lực, TCL cũng giới thiệu thêm nhiều mẫu TV khác sử dụng công nghệ QD-Mini LED ở các phân khúc khác nhau, bao gồm cả các dòng màn hình lớn và sản phẩm tối ưu cho nhu cầu chơi game hoặc giải trí tại gia.

Trong đó, dòng A400 được định vị là dòng TV lifestyle, đối đầu trực tiếp với The Frame của Samsung.﻿

TV khung tranh dòng A400 chữ TCL.

Bên cạnh TV, TCL cũng công bố định hướng mởi rộng hệ sinh thái AIoT với hàng loạt thiết bị gia dụng thông minh nhưNgoài TV, TCL tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AIoT với các thiết bị gia dụng thông minh như máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0 có khả năng điều khiển bằng giọng nói không cần kết nối Internet, các sản phẩm máy và tháp giặt sấy, tủ lạnh thiết kế âm tường và máy tính bảng NXTPAPER.

Sản phẩm tủ lạnh âm tường, tháp giặt giấy và robot AiMe.

Hãng cũng đem trưng bày robot thông minh AiMe đóng vai trò trung tâm kết nối, cho phép tương tác và điều phối các thiết bị trong hệ sinh thái.


Nhịp sống thị trường

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên