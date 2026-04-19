Skoda Kodiaq 2026 về đại lý tại Việt Nam: Giá từ 1,628 tỷ đồng cao hơn Palisade bản đắt nhất, thêm nhiều 'đồ chơi' bên trong, nay đã 'full' ADAS

Theo Khôi Nguyên | 19-04-2026 - 11:10 AM | Thị trường

Với mức giá tăng thêm 148 triệu đồng, Skoda Kodiaq 2026 gây chú ý khi bổ sung trọn bộ hệ thống ADAS và loạt tiện ích nội thất thực dụng.

Skoda Kodiaq 2026 đã có mặt tại các đại lý Việt Nam với mức định giá mới. Theo phía đại lý, phiên bản Premium có giá 1,628 tỷ đồng và bản Sportline là 1,668 tỷ đồng. So với mức khởi điểm 1,48 tỷ đồng của bản tiền nhiệm, giá xe tăng thêm 148 triệu đồng. Mức giá này hiện cao hơn cả Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ cao cấp nhất (1,589 tỷ đồng).

Những điểm khác biệt

Thay đổi trên lô xe về đại lý lần này là sự hiện diện của hệ thống an toàn ADAS. Danh sách tính năng mới bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Hệ thống giữ làn đường (LKAS), Tự động đỗ xe thông minh và Cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo mở cửa an toàn. Xe bổ sung tính năng Emergency Assist giúp can thiệp khẩn cấp nếu phát hiện tài xế mất tập trung hoặc gặp sự cố sức khỏe.

Bên cạnh các tính năng chủ động, khả năng bảo vệ thụ động cũng ghi nhận nâng cấp. Xe được trang bị thêm hệ thống túi khí bảo vệ cho hàng ghế sau, từ 7 túi khí lên 9 túi khí.

Khoang lái Kodiaq 2026 ghi nhận thay đổi thông qua gói tiện ích vừa được cập nhật. Các trang bị mới tập trung vào tính thực dụng gồm: rèm che nắng hàng ghế sau, khay để đồ trung tâm và giá giữ điện thoại (tích hợp ở lưng ghế hàng trước). Một chi tiết mới nữa trên Kodiaq mới là thanh bảo vệ mép cửa.

Thiết kế, vận hành vẫn giữ nguyên

Về ngoại thất, Kodiaq 2026 giữ nguyên thiết kế. Xe duy trì các trang bị gồm cụm đèn Matrix LED 36 mô-đun và dải đèn hậu LED vắt ngang đuôi, cùng mâm 19 inch cho cả 2 phiên bản. Gói ngoại thất Premium và Sportline vẫn giống hệt bản trước.

Nội thất xe vẫn nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 13 inch, màn hình kỹ thuật số 10 inch sau vô-lăng, dàn âm thanh Canton 14 loa, điều hòa 3 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, LED viền nội thất và sạc không dây...

Sự khác biệt giữa hai phiên bản Premium và Sportline nằm ở phong cách thẩm mỹ và một số chi tiết tiện nghi. Bản Sportline sử dụng ngoại thất sơn đen thể thao, bodykit cùng màu thân xe, vô-lăng D-cut 3 chấu và ghế bọc Alcantara. Ngoài ra, bản Sportline có thêm kính cách âm đa lớp và kính sau tối màu, trong khi bản Premium sử dụng kính tiêu chuẩn.

Khả năng vận hành của xe vẫn dựa trên khối động cơ xăng 2.0L tăng áp. Động cơ sản sinh công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4x4 có trên cả hai bản. Xe dùng hệ thống treo thích ứng (DCC) với 15 mức độ tùy chỉnh cứng hoặc mềm qua các chế độ lái.

