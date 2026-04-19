VinFast 'tổng tấn công' thị trường Philippines: Bắt tay 14 đại lý lớn, lộ diện kế hoạch 30.000 tủ đổi pin thần tốc

VinFast vừa ký kết hợp tác với 14 đối tác phân phối tại Philippines, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường xe máy điện quốc tế. Lễ ký kết diễn ra ngày 16/4 tại Hà Nội với sự tham gia của các doanh nghiệp sở hữu mạng lưới bán lẻ rộng và kinh nghiệm vận hành tại thị trường sở tại.

Theo kế hoạch, các bên sẽ phối hợp triển khai nhanh hệ thống showroom trên toàn quốc, hướng tới việc khai trương đồng loạt nhiều điểm bán ngay khi sản phẩm chính thức ra mắt. Đây được xem là nền tảng giúp VinFast tăng tốc xây dựng mạng lưới bán hàng và dịch vụ thay vì mở rộng theo cách truyền thống từng bước.

Các showroom dự kiến tập trung tại những khu vực có nhu cầu di chuyển cao như Metro Manila, Metro Cebu, Davao, cùng các tỉnh vệ tinh như Laguna, Cavite hay Batangas. Toàn bộ hệ thống sẽ áp dụng tiêu chuẩn vận hành và nhận diện toàn cầu của VinFast, nhằm đảm bảo trải nghiệm đồng nhất cho người dùng.

Ở giai đoạn đầu, VinFast dự kiến phân phối các dòng xe máy điện sử dụng pin đổi linh hoạt như Evo, Feliz II, Viper, bên cạnh một số mẫu xe mới đang được phát triển riêng cho thị trường này. Hãng cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh danh mục sản phẩm để phù hợp với điều kiện hạ tầng và thói quen sử dụng tại Philippines.

Không chỉ dừng ở bán xe, VinFast đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm mạng lưới đại lý, dịch vụ hậu mãi, giải pháp tài chính và đặc biệt là hạ tầng năng lượng. Doanh nghiệp dự kiến triển khai khoảng 30.000 tủ đổi pin trên toàn quốc thông qua hợp tác với các đối tác địa phương, nhằm giải quyết bài toán sạc và nâng cao tính tiện dụng cho người dùng xe điện.

Đại diện VinFast, bà Võ Thị Cẩm Tú - Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế - cho biết việc hợp tác với 14 đối tác lớn giúp hãng nhanh chóng thiết lập nền tảng phân phối ngay từ đầu. “Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm phù hợp mà còn phát triển hệ sinh thái đồng bộ, từ hạ tầng đổi pin đến dịch vụ hậu mãi, để người dùng có thể tiếp cận xe điện một cách dễ dàng và hiệu quả”, bà Tú chia sẻ.

Philippines được đánh giá là một trong những thị trường xe máy lớn tại Đông Nam Á, với nhu cầu di chuyển cá nhân cao và tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và xu hướng chuyển đổi sang các giải pháp bền vững gia tăng, xe máy điện được xem là có nhiều dư địa phát triển, đặc biệt khi đi kèm hệ sinh thái hỗ trợ đầy đủ.

Trước đó, VinFast đã công bố kế hoạch mở rộng xe máy điện tại 5 thị trường quốc tế gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Việc đẩy mạnh hiện diện tại Philippines lần này không chỉ giúp hãng hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh tại Đông Nam Á mà còn tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường.