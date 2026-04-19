Nova 200 2026 chính thức trình làng, gây chú ý với thiết kế quen thuộc sở hữu nhiều trang bị mà giá còn rẻ hơn cả NVX

Aveta Motor Malaysia tiếp tục mở rộng dải sản phẩm xe tay ga của mình khi chính thức giới thiệu mẫu Nova 200 2026, bổ sung vào dòng Nova vốn đã có các phiên bản 125, 160 và 250. Ngay từ khi ra mắt, mẫu xe này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự kết hợp giữa thiết kế thể thao quen thuộc, trang bị vượt trội và mức giá được đánh giá là khá “mềm” trong phân khúc.

Chú thích ảnh

Tại thị trường Malaysia, Aveta Nova 200 được niêm yết ở mức 8.488 RM, chưa bao gồm các chi phí như bảo hiểm hay thuế đường bộ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, mức giá này tương đương khoảng 55 triệu đồng, một con số được xem là rất cạnh tranh nếu đặt cạnh những gì mẫu xe này mang lại.

Chú thích ảnh

Về tổng thể, Nova 200 dễ khiến nhiều người liên tưởng đến Yamaha NVX khi sở hữu kiểu dáng thể thao, phần đầu xe góc cạnh và các đường nét khí động học đặc trưng. Tuy nhiên, Aveta vẫn tạo ra dấu ấn riêng cho sản phẩm của mình, đặc biệt là ở cụm đèn LED phía trước với tạo hình chữ X nổi bật. Thiết kế này không chỉ giúp xe dễ nhận diện hơn khi di chuyển trên đường mà còn mang lại cảm giác hiện đại, cá tính hơn so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.

Phần đầu xe còn được bổ sung một chi tiết cánh gió nhỏ, đóng vai trò như điểm nhấn về mặt thị giác. Dù là chi tiết không quá lớn, nhưng lại góp phần làm tăng vẻ hầm hố và tạo cảm giác xe mang hơi hướng sportbike thu nhỏ, xu hướng thiết kế đang được nhiều người dùng trẻ ưa chuộng hiện nay. Các đường nét thân xe được hoàn thiện theo phong cách liền mạch, kết hợp cùng yên xe và hệ thống đèn LED mang họa tiết hiện đại, tạo nên tổng thể hài hòa giữa tính thể thao và tính thực dụng.

Chú thích ảnh

Không chỉ gây ấn tượng về thiết kế, Nova 200 còn sở hữu nền tảng động cơ đáng chú ý trong phân khúc. Xe được trang bị động cơ xi lanh đơn, SOHC, dung tích thực tế 183,3 cc, làm mát bằng dung dịch và đi kèm hộp số tự động CVT.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 18 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 17,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Đây là mức hiệu năng được đánh giá là nhỉnh hơn mặt bằng chung của các mẫu xe tay ga thể thao phổ thông hiện nay.

Chú thích ảnh

Xe sử dụng hệ thống khởi động điện, kết hợp bình xăng dung tích 10 lít, mang lại khả năng vận hành phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi xa ở mức vừa phải. Bộ vành 14 inch đi kèm lốp trước 100/80 và lốp sau 120/70 giúp xe đạt được sự cân bằng giữa độ ổn định khi chạy tốc độ cao và khả năng linh hoạt trong môi trường đô thị đông đúc.

Chú thích ảnh

Hệ thống treo trên Nova 200 gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đôi phía sau với xi lanh khí, một trang bị không quá phổ biến trong phân khúc giá này. Thiết lập này được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng vận hành êm ái và ổn định hơn khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Ở khía cạnh an toàn, Nova 200 được trang bị phanh đĩa cho cả hai bánh, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo, một tính năng hiếm thấy trong tầm giá, giúp tăng cường độ an toàn khi vận hành, đặc biệt trong điều kiện đường trơn trượt.

Chú thích ảnh

Không dừng lại ở đó, mẫu xe này còn được Aveta trang bị loạt tiện ích hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Xe sở hữu hệ thống khóa thông minh, màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, cùng cổng sạc USB kép bao gồm cả Type A và Type C. Khu vực chứa đồ dưới yên và hộc đồ phía trước cũng được bố trí hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Một chi tiết đáng chú ý khác là hệ thống điều khiển tay cầm có thể đóng lại bằng nút bấm ở phía bên trái, góp phần tăng thêm tính tiện lợi trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, xe còn được tích hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời, hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện di chuyển đô thị thường xuyên dừng chờ.

Chú thích ảnh

Về kích thước, Nova 200 có chiều dài tổng thể hơn 2 mét, chiều cao yên ở mức 778 mm và trọng lượng khoảng 150 kg. Những thông số này cho thấy xe phù hợp hơn với nhóm người dùng có thể hình trung bình đến cao, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng điều khiển linh hoạt trong môi trường đô thị.

Mẫu xe được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm Neon, xám và xanh dương, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách năng động, cá tính.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn về cả hiệu năng lẫn tiện ích, Aveta Nova 200 có thể xem là một lời “thách thức” đáng chú ý gửi tới các đối thủ trong phân khúc. Nếu được đưa về Việt Nam với mức giá cạnh tranh, mẫu xe này hoàn toàn có khả năng tạo ra làn sóng mới trong thị trường xe tay ga thể thao vốn đã rất sôi động.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, Aveta Nova 200 là một cái tên khá thú vị nếu được phân phối chính hãng trong tương lai. Hiện tại, phân khúc xe tay ga thể thao tại Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ với các đại diện quen thuộc như Yamaha NVX hay Honda Air Blade 160. Tuy nhiên, phần lớn các mẫu xe trong phân khúc này vẫn còn hạn chế về mặt trang bị.

Nếu giữ được mức giá tương đương khi về Việt Nam, Nova 200 hoàn toàn có thể tạo ra sức ép đáng kể lên các đối thủ hiện hữu. Việc sở hữu động cơ dung tích lớn hơn, công suất cao hơn cùng loạt trang bị như ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo sẽ là lợi thế lớn trong việc thu hút người dùng trẻ, những người ngày càng quan tâm đến yếu tố công nghệ và trải nghiệm lái.

Tuy nhiên, yếu tố thương hiệu vẫn sẽ là một rào cản không nhỏ. So với các hãng xe Nhật Bản đã có chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam, Aveta vẫn là cái tên khá mới mẻ. Do đó, để thành công, hãng xe này sẽ cần xây dựng hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi cũng như độ nhận diện thương hiệu đủ mạnh.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của những mẫu xe như Nova 200 sẽ góp phần làm thị trường trở nên sôi động hơn. Người tiêu dùng sẽ có thêm lựa chọn với mức giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các trang bị hiện đại. Đây cũng có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng nâng cấp công nghệ trên xe tay ga phổ thông sẽ ngày càng trở nên rõ rệt trong thời gian tới.

Tham khảo: Paultan