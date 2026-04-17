Xe tay ga mới của Yamaha: Đẹp như Honda Vision mà giá chỉ 21 triệu đồng

Khánh Vy | 17-04-2026 - 13:01 PM | Thị trường

Mẫu xe tay ga mới có mức giá rẻ đáng kể nhưng sở hữu nhiều trang bị hiện đại.

Yamaha Motor India vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu xe tay ga Fascino 125 tại thị trường Ấn Độ, tiếp tục định vị ở phân khúc xe tay ga 125cc theo phong cách thời trang, tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe mới được phân phối với 3 phiên bản gồm Drum, Disc và S, đi kèm một số nâng cấp về thiết kế và công nghệ.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Fascino 125 2026 nằm ở phần đuôi xe. Yamaha đã loại bỏ cụm đèn hậu tích hợp trước đây, thay bằng thiết kế đèn LED tách rời hoàn toàn với đèn xi-nhan. Cụm đèn mới sử dụng đồ họa hình chữ “V”, giúp tăng khả năng nhận diện và mang lại diện mạo hiện đại hơn. Ngoài ra, các chi tiết ốp thân xe cũng được tinh chỉnh với đường nét sắc sảo hơn, kết hợp bộ tem mới hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Về vận hành, xe tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 8,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm. Điểm đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ điện Hybrid (Power Assist), trong đó bộ phát điện thông minh đóng vai trò như một mô-tơ điện, hỗ trợ tăng tốc khi khởi hành hoặc leo dốc. Nhờ đó, xe vận hành mượt mà hơn đồng thời tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Bên cạnh đó, Fascino 125 2026 còn được trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System) và công nghệ khởi động không tiếng động. Đây là những tính năng ngày càng phổ biến trên các dòng xe tay ga nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tiết kiệm nhiên liệu.

Ở phiên bản mới, Yamaha cũng nâng cấp tiện ích với màn hình TFT màu hiển thị thông tin vận hành. Xe hỗ trợ kết nối Y-Connect, cho phép liên kết với điện thoại thông minh qua Bluetooth để nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi tình trạng xe và xác định vị trí đỗ. Ngoài ra, bảng đồng hồ còn tích hợp tính năng dẫn đường từng chặng và chức năng “Answer Back” giúp tìm xe trong bãi đỗ thông qua tín hiệu đèn và âm thanh.

Các trang bị cơ bản khác vẫn được giữ nguyên như hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng, giảm xóc sau đơn, chức năng ngắt động cơ khi dựng chân chống và cốp chứa đồ dung tích 21 lít dưới yên.

Theo công bố của hãng, mức tiêu hao nhiên liệu của Fascino 125 2026 đạt khoảng 66 km/lít (tương đương 1,5 lít/100 km) trong điều kiện thử nghiệm. Tuy nhiên, trong điều kiện vận hành thực tế tại đô thị, con số này thường dao động khoảng 45–50 km/lít (khoảng 2L/100 km)

Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe có giá khởi điểm từ 76.500 Rupee (khoảng 21,7 triệu đồng) cho phiên bản Drum. Hai phiên bản cao hơn là Disc và S có giá lần lượt khoảng 25 triệu đồng và 27 triệu đồng. Mức giá này hấp dẫn so với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông tại Việt Nam.

Việc Yamaha tiếp tục phát triển dòng xe tay ga tích hợp công nghệ hybrid được kỳ vọng sẽ giúp người dùng tiết kiệm chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

