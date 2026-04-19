6 mẫu iPhone giá rẻ cũng không nên mua lúc này

Nhiều mẫu iPhone đời cũ đang được rao bán với mức giá rất thấp trên thị trường máy qua sử dụng, có model chỉ còn vài triệu đồng. Tuy nhiên, giá rẻ không đồng nghĩa là món hời, đặc biệt khi nhiều thiết bị đã bước vào giai đoạn hết vòng đời hỗ trợ, tiềm ẩn hàng loạt rủi ro về phần mềm, bảo mật và sửa chữa.

Thực tế, không ít người dùng chọn mua iPhone cũ vì thương hiệu mạnh, độ ổn định cao và khả năng giữ giá tốt. Nhưng với những model ra mắt cách đây 6-10 năm, trải nghiệm sử dụng hiện nay đã không còn như trước. Việc sở hữu một chiếc máy quá cũ có thể khiến người dùng tốn thêm chi phí thay pin, sửa chữa linh kiện hoặc gặp tình trạng giật lag trong quá trình sử dụng.

Theo vòng đời sản phẩm của Apple, nhiều mẫu iPhone từng phổ biến nay đã bị xếp vào nhóm “cổ điển” hoặc không còn là lựa chọn phù hợp để dùng lâu dài. Trong số đó, 6 dòng máy người dùng nên cân nhắc tránh mua ở thời điểm hiện tại gồm iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS và iPhone 11 Pro. Các phiên bản Plus, Max hoặc Pro Max cùng thế hệ cũng ở tình trạng tương tự.

iPhone 11, iPhone 11 Pro được Apple ra mắt năm 2019. (Ảnh minh hoạ)

Lý do đầu tiên là vấn đề cập nhật phần mềm. Những mẫu máy đời cũ thường bị ngừng hỗ trợ các phiên bản iOS mới sớm hơn, đồng nghĩa người dùng không còn tiếp cận các tính năng mới cũng như những bản vá bảo mật quan trọng. Khi đó, thiết bị dễ đối mặt nguy cơ bị khai thác lỗ hổng hơn so với các model mới.

Bên cạnh đó, phần cứng xuống cấp cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Sau nhiều năm sử dụng, pin chai, màn hình ám màu, loa rè, camera lỗi hoặc Face ID trục trặc là tình trạng phổ biến. Với những thiết bị đã quá cũ, việc tìm linh kiện thay thế chính hãng ngày càng khó, trong khi chi phí sửa chữa có thể không còn tương xứng với giá trị máy.

Hiệu năng cũng là điểm hạn chế lớn. Các chip xử lý cũ khó đáp ứng tốt nhu cầu hiện nay như chơi game nặng, quay dựng video, chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng hoặc sử dụng các tính năng AI mới. Ngay cả những tác vụ cơ bản, một số thiết bị cũng có thể xuất hiện độ trễ sau thời gian dài sử dụng.

Theo định nghĩa của Apple, sản phẩm được xếp loại “cổ điển” khi đã ngừng phân phối hơn 5 năm nhưng chưa quá 7 năm. Sau giai đoạn này, khả năng hỗ trợ linh kiện và sửa chữa thường bị giới hạn. Khi chuyển sang nhóm “lỗi thời”, nhiều mẫu máy gần như không còn được hỗ trợ chính thức.

Trong bối cảnh đó, người dùng có ngân sách hạn chế nên ưu tiên các model mới hơn như iPhone 11, iPhone 12 hoặc iPhone 13. Đây là những thiết bị vẫn đảm bảo hiệu năng tốt, còn thời gian cập nhật dài và dễ sửa chữa hơn.

Một chiếc iPhone giá rẻ có thể hấp dẫn ở thời điểm mua, nhưng nếu quá cũ thì khoản tiết kiệm ban đầu đôi khi phải đánh đổi bằng trải nghiệm kém và chi phí phát sinh về sau. Với người dùng cần thiết bị ổn định để sử dụng lâu dài, chọn đời máy mới hơn vẫn là phương án hợp lý hơn cả.