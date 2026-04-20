Lý do khiến hàng loạt ô tô, xe máy ở Hà Nội bị ‘tê liệt’

Mới đây, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thông báo đã xử lý dứt điểm sự cố can nhiễu sóng vô tuyến khiến nhiều ô tô, xe máy sử dụng khóa thông minh (smartkey) không thể mở khóa hoặc khởi động tại khu vực số 1 đường Mễ Trì Thượng (P.Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, tối 16/4, nhiều người dân và chủ phương tiện phản ánh rằng khi đi qua khu vực này thì ô tô, xe máy bất ngờ không nhận tín hiệu từ smartkey, dẫn đến tình trạng không thể mở khóa xe hoặc khởi động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin qua fanpage chính thức, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã cử lực lượng kỹ thuật đến hiện trường trong đêm để đo kiểm, xác minh nguyên nhân trong đêm và rạng sáng ngày 17/4.

Qua kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng, cơ quan chức năng xác định nguồn gây nhiễu xuất phát từ một quán cà phê trong khu vực. Cụ thể, quán này sử dụng hệ thống nút gọi phục vụ không dây tại các bàn.

Tuy nhiên, một thiết bị trong hệ thống gặp lỗi kỹ thuật và liên tục phát tín hiệu ở tần số 433,91 MHz. Theo cơ quan chức năng, đây là dải tần số trùng với tần số hoạt động của nhiều loại smartkey phổ biến trên ô tô, xe máy hiện nay.

Nút gọi phục vụ không dây ở một quán cà phê là nguyên nhân gây tê liệt khóa thông minh xe ô tô, xe máy. Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện - ARFM

Việc thiết bị phát sóng liên tục đã lấn át tín hiệu điều khiển hợp lệ từ chìa khóa của người dùng, khiến phương tiện xung quanh không thể nhận diện được khóa.

Trong ngày 17/4, lực lượng chức năng đã phối hợp xử lý thiết bị lỗi, chấm dứt tình trạng can nhiễu, đưa khu vực Mễ Trì Thượng trở lại hoạt động bình thường.

Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi sử dụng thiết bị vô tuyến điện như điều khiển từ xa, thiết bị không dây cần bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Khi phát hiện dấu hiệu can nhiễu ảnh hưởng đời sống dân sinh, người dân cần thông báo sớm cho cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời, tránh gây hoang mang dư luận.