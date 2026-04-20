Mẫu xe điện hatchback BYD Dolphin phiên bản 2026 đã chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước. Ở lần nâng cấp này, mẫu xe có sự thay đổi đáng kể về kích thước tổng thể.

Xe sở hữu các số đo dài, rộng và cao lần lượt là 4.290 x 1.770 x 1.570 mm. Khoảng sáng gầm xe được nhà sản xuất nâng thêm 10 mm để đạt mức 155 mm. Ngoại hình của xe mang phong cách hiện đại hơn thông qua việc tinh chỉnh khu vực cản trước và lược bỏ bớt các đường nét bo tròn.

Ngoại hình của mẫu xe điện Dolphin mới có nhiều đường nét bo tròn hơn bản cũ.

Không gian nội thất của BYD Dolphin 2026 duy trì các trang bị công nghệ từ bản cũ. Xe sử dụng màn hình giải trí kích thước 12,8 inch có tính năng xoay 90 độ. Hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm định vị GPS và camera toàn cảnh 360 độ.

Về khả năng vận hành, mẫu xe vẫn trang bị động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Động cơ này sản sinh công suất 70 kW tương đương 94 mã lực. Mô-men xoắn cực đại của xe đạt 180 Nm kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Nội thất của BYD Dolphin bản mới về cơ bản không có quá nhiều thay đổi so với bản cũ.

Nâng cấp quan trọng nhất của phiên bản 2026 nằm ở hệ thống lưu trữ năng lượng. Dung lượng bộ pin đã được tăng từ 44,9 kWh lên mức 50,25 kWh. Sự thay đổi này giúp quãng đường di chuyển của xe tăng từ 405 km lên 435 km sau một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

Khi sử dụng trạm sạc nhanh DC công suất 60 kW, xe mất khoảng 30 phút để nạp năng lượng từ 20% lên 80%. Thời gian sạc đầy từ 20% đến 100% pin tiêu tốn khoảng 40 phút.

Hàng ghế 2 đủ rộng để chở 3 người.

Khác với phiên bản trước đó, BYD Dolphin 2026 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì Trung Quốc. Thay đổi này giúp mức giá niêm yết của xe giảm xuống còn 569 triệu đồng. Con số này thấp hơn khoảng 100 triệu đồng so với phiên bản cũ. Ngoài ra, nhà phân phối triển khai chương trình ưu đãi cho 1.000 khách hàng đầu tiên với mức giá 499 triệu đồng.

Với chiến lược giá mới, BYD Dolphin sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Suzuki Swift (599 triệu) hay Geely EX2 (từ 459 triệu đến 499 triệu đồng).