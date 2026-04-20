Hãng xe Nhật xác nhận đại ‘khai tử’ 11 mẫu ô tô

Theo Lê Tuấn | 20-04-2026 - 09:45 AM | Thị trường

Nissan đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ với kế hoạch làm mới gần như toàn bộ danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng sẽ được tiếp tục phát triển thế hệ mới.

Sau gần một năm kể từ khi công bố chiến lược phục hồi Re: Nissan, hãng xe Nhật Bản vừa cập nhật thêm nhiều định hướng quan trọng nhằm định hình tương lai thương hiệu trong những năm tới.

Một trong những trụ cột chính của kế hoạch này là tinh gọn danh mục sản phẩm. Nissan dự kiến cắt giảm 11 mẫu xe, đưa số lượng sản phẩm toàn cầu từ 56 xuống còn 45 mẫu.

Nissan sắp khai tử 11 mẫu xe trên toàn cầu.

Theo hãng, các mẫu bị khai tử là những dòng xe có hiệu quả kinh doanh thấp. Nguồn lực tiết kiệm được sẽ được tái đầu tư vào việc đa dạng hóa hệ truyền động cho các mẫu xe còn lại, qua đó thúc đẩy doanh số và cải thiện lợi nhuận sau nhiều năm biến động.

Danh mục sản phẩm tương lai của Nissan sẽ được chia thành bốn nhóm gồm Heartbeat, Core, Growth và Partner.

Trong đó, nhóm Heartbeat đại diện cho hình ảnh thương hiệu bao gồm các dòng xe nổi bật như Z, Leaf và Patrol. Hãng cũng đã xác nhận sự trở lại của Xterra cùng sự xuất hiện của Skyline thế hệ mới.

Xe thể thao Nissan Skyline mới dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Nhóm Core là các sản phẩm chủ lực hiện hành như sedan Sentra, Juke hybrid thế hệ thứ hai, Qashqai và mẫu sedan cỡ nhỏ Versa. Nissan sẽ bổ sung Juke thuần điện và X-Trail/Rogue Hybrid e-Power thế hệ mới.

Với nhóm Growth, Nissan chưa công bố hay hé lộ mẫu xe mới cụ thể, song cho biết đây sẽ là các sản phẩm dành cho những thị trường có nhu cầu đang tăng cao. Những mẫu xe đã được xếp vào nhóm này gồm minivan Elgrand thế hệ mới, mẫu kei car điện Sakura và ba dòng xe phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, nhóm Partner là xe liên doanh, được đồng phát triển với các hãng xe khác. Đơn cử như mẫu bán tải plug-in hybrid Frontier tại Trung Quốc, phát triển dựa trên Dongfeng Z9. Tại châu Âu, Micra thuần điện thế hệ mới thực chất là phiên bản thiết kế lại từ Renault 5.

Bán tải Nissan Frontier PHEV tại Trung Quốc.

Không chỉ tập trung vào thương hiệu Nissan, hãng cũng tiếp tục đầu tư cho nhãn xe sang Infiniti. Sau khi ra mắt QX65, Infiniti dự kiến bổ sung thêm bốn mẫu xe mới, gồm một SUV hybrid cỡ trung, hai SUV khung gầm rời sử dụng hybrid và một sedan hiệu suất cao động cơ V6. Mẫu sedan này được cho là phiên bản cao cấp hơn của Nissan Skyline mới.

Tại Việt Nam, danh mục sản phẩm của Nissan hiện chỉ có 3 mẫu xe gồm sedan Almera, bán tải Navara và SUV cỡ nhỏ Kicks. Trong đó, mẫu Kicks đã ngừng bán tại đại lý từ giữa năm 2024 trong khi thị trường quốc tế đã ra mắt phiên bản thế hệ mới.

Theo Lê Tuấn

