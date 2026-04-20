Một cái tên quen mặt ở Việt Nam sắp ra mắt điện thoại pin 15.000mAh: Thế này pin dự phòng chắc "ế hàng"

Trong cuộc đua công nghệ hiện nay, khi các hãng smartphone mải mê chạy theo độ mỏng thì Honor lại chọn một lối đi riêng: biến chiếc điện thoại thành một "cỗ máy năng lượng" thực thụ.

Sau thành công của dòng Power 2, những thông tin rò rỉ về Honor Power 3 đang khiến giới công nghệ xôn xao với dung lượng pin có thể phá vỡ mọi giới hạn tưởng tượng.

Nỗi lo cạn pin và lời giải từ "gã khổng lồ" Honor

"Battery anxiety" – nỗi lo cạn pin – đã trở thành một căn bệnh thời đại. Cảm giác điện thoại báo đỏ 20% giữa một ngày dài bận rộn luôn mang lại sự bất an khó tả. Thấu hiểu điều này, Honor đã liên tục đẩy mạnh giới hạn dung lượng pin. Từ chiếc Honor Power đầu tiên sở hữu pin 8.000mAh, cho đến đầu năm 2026, hãng đã tung ra Honor Power 2 với viên pin 10.080mAh đầy ấn tượng.

Không dừng lại ở đó, Honor tiếp tục duy trì đà bùng nổ với các dòng máy khác như Honor Win và Win RT (ra mắt tháng 12 năm ngoái) cũng sở hữu dung lượng 10.000mAh đi kèm sạc nhanh 100W.

Honor Power 3: 11.000mAh hay "quái vật" 15.000mAh?

Hiện tại, những thông tin về Honor Power 3 đang chia thành hai luồng dư luận đầy hấp dẫn. Chuyên gia tin đồn nổi tiếng Digital Chat Station (DCS) tiết lộ trên Weibo rằng Honor đang sản xuất thử nghiệm nội bộ một thiết bị có dung lượng pin định mức 10.690mAh (dung lượng thực tế khoảng 11.000mAh), đạt mức năng lượng nạp vào 40,41Wh.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác từ Weibo lại đưa ra danh sách gây sốc hơn về lộ trình ra mắt sản phẩm của Honor trong năm 2026. Theo danh sách này, Honor Power 3 dự kiến ra mắt vào tháng 12/2026 với viên pin lên tới 15.000mAh . Nếu con số này trở thành sự thật, Honor sẽ chính thức "khai tử" nhu cầu sử dụng sạc dự phòng của người dùng.

Bí mật nằm ở công nghệ Silicon-Carbon thế hệ thứ 3

Để có thể nhồi nhét một viên pin khổng lồ vào thân máy smartphone mà vẫn đảm bảo an toàn, Honor đã sử dụng công nghệ pin silicon-carbon thế hệ thứ ba kết hợp với công nghệ Qinghai Lake. Công nghệ này cho phép mật độ năng lượng dày đặc hơn, giúp pin bền bỉ, không bị chai sau nhiều năm sử dụng.

Mặc dù công nghệ silicon-carbon hiện tại thường được đánh giá an toàn ở mức tối đa 12.000mAh, nhưng các báo cáo cho thấy các nhà sản xuất đang thử nghiệm những công nghệ mới hơn để vượt qua rào cản này. Để duy trì hiệu suất ổn định, Honor cũng trang bị hệ thống tản nhiệt tối tân, giúp máy luôn mát mẻ dù sở hữu nguồn năng lượng cực lớn.

Sức mạnh của "công cụ sinh tồn"

Nhìn lại Honor Power 2, thiết bị này đã chứng minh được sức mạnh đáng nể: 20 giờ sáng màn hình liên tục, 14 giờ chiến game, 22 giờ xem video ngắn hoặc 26 giờ xem phim dài. Máy còn đi kèm sạc nhanh 80W và khả năng sạc ngược 27W cho các thiết bị khác.

Với nền tảng từ Power 2 – vốn sở hữu chip MediaTek Dimensity 8500 Elite, màn hình AMOLED 120Hz và các chuẩn kháng nước cực cao từ IP66 đến IP69K – người dùng có quyền kỳ vọng Honor Power 3 sẽ là một "công cụ sinh tồn" đúng nghĩa: chịu được vòi xịt áp lực cao và hoạt động bền bỉ nhiều ngày chỉ với một lần sạc.

Lộ trình ra mắt các dòng smartphone pin "khủng" của Honor năm 2026

Không chỉ có Power 3, Honor dự kiến sẽ "nhuộm xanh" biểu đồ pin trong năm 2026 với hàng loạt thiết bị:

Tháng 5: Honor X80i (7.000mAh)

Tháng 6: Honor 600 Series (9.000mAh)

Tháng 7: Magic V Flip 3 (6.500mAh)

Tháng 8: Honor X80 (13.080mAh) - Đối thủ trực tiếp khiến tham vọng pin của Samsung "hít khói".

Tháng 9: Magic 9 Series (8.000mAh)

Tháng 10: Magic V7 (8.000mAh)

Tháng 11: WIN 2 Series (12.000mAh)

Tháng 12: Honor Power 3 (11.000mAh hoặc 15.000mAh)

Trong khi OnePlus Nord 6 dừng lại ở 9.000mAh hay Realme C100 4G là 8.000mAh, Honor đang tự tạo ra một liên minh của riêng mình. Dù con số 15.000mAh vẫn còn nằm giữa ranh giới thực và ảo, nhưng với uy tín và năng lực kỹ thuật của Honor, người dùng có thể tin tưởng vào một cuộc cách mạng năng lượng vào cuối năm nay. Một chiếc điện thoại không chỉ là điện thoại, mà còn là một trạm năng lượng di động trên tay.