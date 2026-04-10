Xiaomi tung smartphone 'ngon bổ rẻ': giá 4 triệu, màn hình lớn, pin siêu khỏe

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone REDMI A7 Pro tại thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên hãng đưa phiên bản “Pro” vào dòng REDMI A - vốn thuộc phân khúc phổ thông.

Theo đại diện Xiaomi Việt Nam, REDMI A7 Pro được định vị nhằm thiết lập tiêu chuẩn mới cho nhóm smartphone dưới 5 triệu đồng, với loạt nâng cấp về màn hình, pin và hệ điều hành.

Một trong những điểm nhấn của thiết bị là màn hình kích thước 6,9 inch, thuộc nhóm lớn trong phân khúc. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 800 nits, hướng đến trải nghiệm hiển thị mượt mà và rõ ràng trong nhiều điều kiện sử dụng.

Xiaomi cũng tích hợp công nghệ cảm ứng Wet Touch 2.0, cho phép thao tác ổn định khi tay ướt, cùng các chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland và công nghệ DC dimming nhằm giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu.

Về thiết kế, máy có độ mỏng 8,15mm, theo đuổi phong cách tối giản với điểm nhấn là cụm camera viền ánh kim. Sản phẩm được bán ra với bốn tùy chọn màu sắc gồm Đen, Xanh Sương mai, Xanh Nhiệt đới và Cam Hoàng hôn.

Ở khía cạnh thời lượng pin, REDMI A7 Pro được trang bị viên pin 6.000mAh, cao hơn mặt bằng chung của phân khúc. Theo công bố của hãng, thiết bị có thể đáp ứng hơn hai ngày sử dụng thông thường, với thời lượng đàm thoại lên tới 49 giờ, xem video 35 giờ hoặc nghe nhạc 77 giờ. Xiaomi cũng cho biết pin vẫn duy trì trên 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc, hướng đến độ bền dài hạn.

Thiết bị chạy trên nền tảng Xiaomi HyperOS 3 - phiên bản hệ điều hành mới nhất của Xiaomi, lần đầu xuất hiện trên dòng REDMI A. Hệ điều hành này tích hợp một số tính năng AI như Circle to Search và trợ lý Google Gemini, cho phép tìm kiếm nhanh thông tin trực tiếp trên màn hình. Ngoài ra, tính năng Xiaomi HyperIsland hỗ trợ hiển thị thông tin theo ngữ cảnh và tăng khả năng kết nối với hệ sinh thái thiết bị của hãng.

Về cấu hình, REDMI A7 Pro sử dụng vi xử lý tám nhân, đi kèm bộ nhớ chuẩn UFS 2.2, đáp ứng các nhu cầu cơ bản như lướt web, xem video hay sử dụng mạng xã hội.

Ở mảng camera, máy được trang bị hệ thống camera kép 13MP hỗ trợ AI, kết hợp công nghệ HDR+ nhằm cải thiện chi tiết trong các điều kiện ánh sáng phức tạp. Camera trước 8MP tích hợp các chế độ làm đẹp và hỗ trợ chụp đêm. Một số tính năng phần mềm đáng chú ý gồm AI Sky – cho phép thay đổi bầu trời trong ảnh, và Document Mode – hỗ trợ quét tài liệu trực tiếp từ camera.

Theo công bố, REDMI A7 Pro được mở bán từ ngày 10/4 trên toàn quốc với hai phiên bản bộ nhớ. Bản 4GB RAM + 64GB có giá 4,19 triệu đồng (độc quyền tại TGDĐ), trong khi bản 4GB + 128GB có giá 4,49 triệu đồng. Trong giai đoạn đầu, sản phẩm đi kèm ưu đãi giảm giá 200.000 đồng hoặc voucher mua sắm.