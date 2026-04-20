Xuất hiện pin xe điện mới sạc đầy trong 9 phút

Thời gian sạc pin vẫn là một trong những trở ngại lớn nhất đối với người dùng xe điện. Tuy nhiên nhờ sự tiến bộ của công nghệ pin, thời gian chờ sạc pin xe điện ngày càng được rút ngắn, với tốc độ tiến tới tiệm cận thời gian đổ xăng truyền thống.

Mới đây, hãng Sunwoda Power của Trung Quốc đã công bố công nghệ pin mới mang tên Xingchi Supercharge Battery 2.0. Bộ pin này là loại LFP thế hệ thứ hai và được hãng tối ưu tốc độ sạc đạt chuẩn 15C.

Bộ pin Sunwoda 15C cho phép sạc nhanh trong 9 phút. Ảnh: 42how

Theo đó, bộ pin có khả năng tiếp nhận công suất cực lớn trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo độ ổn định. Nếu xe còn 5% pin, hệ thống có thể sạc lên 95% chỉ trong 9 phút. Trong trường hợp cần gấp, pin có thể tăng từ 5% lên 75% chỉ sau 5,5 phút.

Đáng chú ý, bộ pin được công bố là sản phẩm đã sẵn sàng thương mại hóa. Gói pin này gồm 264 cell dạng lăng trụ, dung lượng 98,8 kWh và điện áp hoạt động 844,8V, đủ khả năng cung cấp năng lượng cho sedan cỡ lớn hoặc SUV di chuyển đường dài.

Vấn đề nhiệt độ và độ bền luôn là mối quan tâm lớn khi áp dụng sạc siêu nhanh. Tuy nhiên, Sunwoda tự tin rằng người dùng có thể sử dụng chế độ sạc siêu nhanh trong suốt thời gian bảo hành mà không bị giới hạn số lần sử dụng.

Pin có thể chịu dòng điện tối đa 1.800A và vẫn duy trì tuổi thọ hơn 1.500 chu kỳ sạc. Với nhu cầu sử dụng thông thường, hãng cho rằng tuổi thọ pin có thể kéo dài hơn cả vòng đời chiếc xe.

Bên cạnh pin cho xe thuần điện, Sunwoda cũng giới thiệu dòng pin mới dành cho xe hybrid. Sản phẩm sử dụng cell hình trụ cỡ lớn đường kính 46 mm, với dung lượng từ 3 kWh đến 7 kWh, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 80% trong 10 phút.

Ngoài LFP, Sunwoda cũng đang nghiên cứu pin Natri-ion. Đây là công nghệ có ưu thế về chi phí và an toàn nhưng mật độ năng lượng thấp hơn, phù hợp cho các mẫu xe điện giá rẻ hoặc hệ thống điện áp thấp trên ô tô.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Sunwoda hiện chiếm khoảng 2,5% thị phần pin xe điện toàn cầu. Cơ cấu pin của hãng này vẫn chủ yếu là pin LFP , trong khi tỷ lệ lithium ternary (LMC) còn rất thấp.

Pin Sunwoda cũng được trang bị trong các xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc để xuất khẩu, theo CnEVpost . Tuy nhiên, Tesla chỉ mua các cell pin từ đối tác, sau đó tự sản xuất các mô-đun và bộ pin.