Mercedes-AMG S63 phơi sương vỉa hè gần 10 năm tại Hà Nội đã bị cẩu đi và đây là lý do

Những hình ảnh về chiếc Mercedes-AMG S63 bị cẩu khỏi vỉa hè tại Hà Nội xuất hiện trên mạng xã hội trong ngày 20/4 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Sau gần một thập kỷ nằm im tại khu vực phố Hoàng Minh Giám, chiếc sedan hiệu suất cao này đã được cơ quan chức năng di dời nhằm trả lại không gian vỉa hè và phục vụ công tác xác minh liên quan.

Chiếc Mercedes-AMG S63 được chuyển đi. Ảnh: Facebook

Theo thông tin ghi nhận trước đó, chiếc Mercedes-AMG S63 này bị bỏ lại trên vỉa hè từ khoảng năm 2016. Xe thuộc thế hệ khoảng 2006 đến 2008, từng là một trong những mẫu sedan hiệu suất cao hàng đầu của Mercedes-Benz. Thời điểm mới về Việt Nam, giá trị của xe ước tính lên tới hàng tỷ đồng, thậm chí có thời điểm được cho là tương đương hàng trăm cây vàng.

Chiếc xe bị "bỏ xó" gần 10 năm. Ảnh: Facebook

Về trang bị, Mercedes-AMG S63 sử dụng động cơ V8 dung tích 6.2L hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 525 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630 Nm. Đây là khối động cơ M156 nổi tiếng của AMG, từng được đánh giá cao về hiệu năng trong phân khúc sedan cỡ lớn.

Dù có giá trị lớn, chiếc xe lại bị bỏ mặc trong thời gian dài giữa không gian công cộng. Trong nhiều năm, phương tiện gần như không bị tháo dỡ các bộ phận quan trọng, song vẫn không tránh khỏi tình trạng xuống cấp do ảnh hưởng của thời tiết. Lốp xe xẹp, ngoại thất bạc màu và nhiều chi tiết có dấu hiệu lão hóa theo thời gian.

Bên trong khoang lái của Mercedes-AMG S63 cho thấy dấu vết xuống cấp rõ rệt sau thời gian dài bị bỏ quên. Nội thất bọc da màu đen phủ bụi dày, bề mặt ghế nhăn nheo và xuất hiện nhiều vết nứt nhẹ. Vô-lăng in logo Mercedes đã bạc màu, các chi tiết ốp gỗ trên táp-lô và tapi cửa mất đi độ bóng vốn có. Khu vực sàn xe bám đầy rác, lá khô và đất cát, trong khi kính lái mờ đục vì bụi bẩn. Tổng thể không gian nội thất mang cảm giác ẩm mốc, thiếu bảo dưỡng, tương phản hoàn toàn với sự sang trọng vốn có của dòng S-Class. Nội thất xe ngập tràn rác. Ảnh: Facebook

Đáng chú ý, theo báo điện tử Dân Trí đưa tin trước đó, chiếc xe này được xác định là tang vật liên quan đến một vụ án trước đây. Hồi đầu tháng 4/2026, lực lượng chức năng đã phát đi thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện. Tuy nhiên, sau thời gian thông báo không có người đến nhận, chiếc xe đã được tiến hành di dời khỏi vỉa hè.

Chiếc Mercedes-AMG S63 được xác nhận là tang vật. Ảnh: Facebook

Việc di chuyển chiếc Mercedes-AMG S63 không chỉ khép lại câu chuyện về một mẫu xe sang bị bỏ quên suốt nhiều năm tại Hà Nội, mà còn mở ra quá trình xử lý tiếp theo liên quan đến tình trạng pháp lý của phương tiện. Trường hợp này được xem là khá hiếm gặp, khi một mẫu xe từng thuộc nhóm hiệu suất cao lại có kết cục đặc biệt sau thời gian dài bị bỏ hoang.