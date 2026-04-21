Sau hơn 1 tháng mắc kẹt, siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu chính thức vượt eo biển Hormuz, sắp cập bến láng giềng Việt Nam

Tập đoàn dầu khí quốc gia Thái Lan PTT vừa cho biết một siêu tàu chở dầu (VLCC) mang theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô từ Trung Đông đã đi qua eo biển Hormuz an toàn và dự kiến cập cảng Thái Lan vào thứ Ba 21/4 tới, sau thời gian dài bị gián đoạn bởi căng thẳng địa chính trị.

Theo PTT, con tàu này trước đó bị mắc kẹt tại cảng Sharjah (UAE) từ ngày 7/3 và chỉ có thể tiếp tục hành trình từ ngày 10/4, khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ, Israel và Iran được thiết lập. Do đó, lịch trình giao hàng đã chậm gần một tháng so với kế hoạch ban đầu.

Diễn biến trên phản ánh rõ tác động của căng thẳng Trung Đông đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Trong hơn một tháng qua, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới – liên tục bị gián đoạn, buộc nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược thu mua.

PTT cho biết đã chủ động chuyển hướng sang các nguồn cung dầu thô khác để đảm bảo nhu cầu trong nước, dù chi phí tăng cao đáng kể. Việc đa dạng hóa nguồn cung này kéo theo áp lực tài chính lớn, với tổng chi phí bổ sung ước tính khoảng 230 tỷ baht. Trong đó bao gồm 63 tỷ baht tiền ký quỹ bổ sung, 137 tỷ baht vốn lưu động, 35 tỷ baht đóng góp quá hạn vào Quỹ Nhiên liệu Dầu mỏ và khoảng 7 tỷ baht chi phí lãi vay.

Đáng chú ý, doanh nghiệp khẳng định đây là chi phí phát sinh ngoài hoạt động kinh doanh thông thường và sẽ không chuyển gánh nặng này sang người tiêu dùng trong nước.

Trước đó, một doanh nghiệp năng lượng khác của Thái Lan là Bangchak Corporation cũng thông báo đã tiếp nhận thành công một lô dầu thô khoảng 700.000 thùng từ Trung Đông. Lô hàng này đã đi qua eo biển Hormuz an toàn và cập cảng nhà máy lọc dầu Sriracha vào ngày 7/4.

Bangchak cho biết đây là một phần trong kế hoạch nhập khẩu định kỳ nhằm phục vụ hoạt động sản xuất của hệ thống lọc dầu. Hiện việc cung ứng dầu cho hai nhà máy chính là Phra Khanong và Sriracha vẫn được duy trì ổn định, chưa ghi nhận gián đoạn đáng kể.

Việc các tàu dầu lần lượt cập cảng an toàn diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang chịu áp lực lớn về an ninh năng lượng. Kể từ cuối tháng 2/2026, căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh. Giá xăng nhiều thời điểm vọt lên khoảng 51.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel chạm ngưỡng 47.000 đồng/lít, sau nhiều lần điều chỉnh liên tiếp chỉ trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh đó, việc đảm bảo nguồn cung dầu ổn định được xem là yếu tố then chốt giúp Thái Lan giảm thiểu rủi ro thiếu hụt năng lượng và hạn chế tác động lan rộng đến nền kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cũng như khả năng duy trì các thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian tới.