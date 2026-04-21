Tim Cook chính thức rời ghế CEO Apple - 'người mới' là ai?

Apple vừa xác nhận một trong những thay đổi lãnh đạo lớn nhất trong hơn một thập kỷ: Tim Cook sẽ rời vị trí CEO vào cuối mùa hè năm nay, chính thức chuyển giao quyền điều hành cho John Ternus từ ngày 1/9/2026.

Quyết định được Hội đồng quản trị thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, sau quá trình chuẩn bị kế nhiệm kéo dài nhiều năm. Trong giai đoạn chuyển giao, Tim Cook sẽ phối hợp chặt chẽ với Ternus để đảm bảo hoạt động của Apple không bị gián đoạn.

Sau khi rời ghế CEO, Cook không rời Apple mà sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành, thay thế Arthur Levinson – người đã giữ vị trí này suốt 15 năm. Ở cương vị mới, ông sẽ tiếp tục tham gia định hướng chiến lược và làm việc với các nhà hoạch định chính sách toàn cầu.

“Trở thành CEO Apple là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi”, Tim Cook chia sẻ, đồng thời đánh giá người kế nhiệm John Ternus là một nhà lãnh đạo hội tụ tư duy kỹ sư, tinh thần đổi mới và tầm nhìn dài hạn.

Về phía mình, John Ternus gọi đây là “cơ hội đặc biệt”, nhấn mạnh gần như toàn bộ sự nghiệp của ông gắn liền với Apple và được dẫn dắt bởi cả Steve Jobs lẫn Tim Cook. “Tôi lạc quan về những gì Apple có thể đạt được trong những năm tới”, ông nói.

Tim Cook gia nhập Apple từ năm 1998 và trở thành CEO vào năm 2011, kế nhiệm Steve Jobs. Trong hơn một thập kỷ lãnh đạo, ông đã đưa Apple từ mức vốn hóa khoảng 350 tỷ USD lên gần 4.000 tỷ USD, trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Doanh thu hàng năm của Apple cũng tăng mạnh, từ 108 tỷ USD năm 2011 lên hơn 416 tỷ USD vào năm 2025.

Dưới thời Cook, Apple không chỉ duy trì thành công của iPhone mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như - Apple Watch, AirPods - Vision Pro - iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay. Đáng chú ý, mảng dịch vụ đã trở thành “cỗ máy in tiền” với quy mô hơn 100 tỷ USD mỗi năm, tương đương một công ty trong top Fortune 40.

Cook cũng là người thúc đẩy bước chuyển sang chip tự thiết kế, giúp Apple kiểm soát sâu hơn công nghệ cốt lõi và tạo lợi thế lớn về hiệu năng lẫn tiết kiệm năng lượng.

Trong khi đó, John Ternus, sinh năm 1975, gia nhập Apple từ năm 2001 và hiện là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng. Ông chịu trách nhiệm gần như toàn bộ danh mục sản phẩm, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển iPhone, iPad, Mac và Apple Watch, cũng như quá trình chuyển đổi sang Apple Silicon.

Theo Apple, dưới sự dẫn dắt của Ternus, dòng Mac đạt mức phổ biến toàn cầu cao nhất trong lịch sử 40 năm. Gần đây, ông cũng góp phần vào các thế hệ iPhone mới và các thiết kế siêu mỏng.

Việc Tim Cook rời ghế CEO đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên tăng trưởng ổn định, đồng thời mở ra giai đoạn mới cho Apple. Tuy nhiên, việc chọn một lãnh đạo nội bộ như Ternus cho thấy hãng ưu tiên tính liên tục thay vì thay đổi đột ngột.

Thách thức lớn nhất với CEO mới có thể không nằm ở việc duy trì thành công hiện tại, mà là tìm ra động lực tăng trưởng tiếp theo sau iPhone, trong bối cảnh thị trường smartphone dần bão hòa và cuộc đua công nghệ ngày càng khốc liệt.



