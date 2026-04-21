Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui bất ngờ: Doanh số xe điện tăng vọt 250%, đứng top ở 1 quốc gia Đông Nam Á

Đức Minh | 21-04-2026 - 13:35 PM | Thị trường

Dù thị trường ô tô Philippines sụt giảm, doanh số xe điện hóa quý 1/2026 vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận sự bứt phá của VinFast khi chiếm giữ hơn nửa thị phần xe thuần điện.

Ngành công nghiệp ô tô Philippines đang trải qua giai đoạn khó khăn với doanh số bán hàng tổng thể sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu từ Phòng Thương mại các nhà sản xuất ô tô Philippines (CAMPI), hiệu suất kinh doanh của nhiều thành viên trong hiệp hội đã đi xuống kể từ tháng 1/2026.

Tuy nhiên, phân khúc xe điện hóa (EV) vẫn duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng và trở thành điểm sáng của thị trường. Trong quý đầu tiên của năm 2026, tổng lượng xe điện hóa bán ra đạt 11.800 chiếc, tương đương mức tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 11,17% trong tổng doanh số bán ô tô tại quốc gia này.

Xe hybrid (HEV) tiếp tục là dòng xe phổ biến nhất trong nhóm EV với 8.261 chiếc được bàn giao tới tay khách hàng. Dù dẫn đầu về số lượng, phân khúc HEV lại có mức tăng trưởng thấp nhất khi chỉ đạt tỷ lệ 9,9%. Ngược lại, xe hybrid cắm điện (PHEV) có doanh số thấp nhất với 1.250 chiếc nhưng lại đạt mức tăng trưởng đột biến lên tới 924,6%.

Riêng phân khúc xe thuần điện (BEV) cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực khi tăng trưởng 122,9% với tổng cộng 2.289 xe được bán ra trong ba tháng đầu năm. Trong đó, thương hiệu ô tô VinFast đã tạo nên sự thay đổi lớn trong bảng xếp hạng doanh số xe điện tại Philippines.

Bảng xếp hạng doanh số bán xe điện theo quý tại thị trường Philippines:

Nhà sản xuấtQ1/2026 (xe)Q1/2025 (xe)%
Vinfast Auto Philippines1.171335+249,55%
Tesla Motor Philippines469211+122,27%
Omoda và Jaecoo Motor2130NA
SAIC Motors (MG)1097+1.457,14%
IC Automotive (Changan)7528+167,86%
SMC Asia (BMW)6629+127,59%
Toyota Motor Philippines5520+175,00%
Jetour Auto Philippines2720+35,00%
Công ty Ford Motor250NA
IC Star (Mercedes-Benz)2223-4,35%
KP Motors (Kia)146+133,33%
Nissan Philippines12339-96,46%
EvoxTerra (Hongqi)100NA
Foton Motor Philippines95+80,00%
UAAGI (Lynk & Co)90NA
Hyundai Motor Philippines34-25,00%
Tổng cộng2.2891.027+122,88%

Có thể thấy vào quý 1/2025, hãng xe điện đến từ Việt Nam chỉ tiêu thụ được 335 xe. Nhưng đến quý 1/2026, VinFast đã bán được 1.171 chiếc, tăng trưởng 249,6%.

Đáng chú ý, toàn bộ doanh số này được ghi nhận chỉ riêng trong tháng 3/2026 do hãng không công bố số liệu trong 2 tháng đầu năm. Với kết quả trên, VinFast hiện nắm giữ hơn 50% thị phần trong phân khúc xe điện của các thành viên CAMPI.

Xếp ngay sau VinFast là hàng loạt cái tên sừng xỏ từ thương hiệu phổ thông đến xe sang như Tesla, Omoda & Jaecoo, MG, Changan, Toyota, Ford, Mercedes-Benz, Hyundai....

Sự vươn lên mạnh mẽ của VinFast không chỉ dừng lại ở những con số doanh số ấn tượng, mà còn nằm ở chiến lược tiếp cận thị trường bài bản và dài hạn tại Philippines. Với mục tiêu chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu thị trường xe điện vào cuối năm 2026, hãng xe Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai hệ sinh thái di chuyển xanh toàn diện, bao gồm cả việc thiết lập mạng lưới trạm sạc rộng khắp và dịch vụ hậu mãi vượt trội.

Đặc biệt, chiến lược tập trung vào các dòng xe phù hợp với thị hiếu đô thị như VF 3 hay VF 5, kết hợp cùng các chính sách cho thuê pin linh hoạt, được kỳ vọng sẽ giúp VinFast tối ưu hóa chi phí sở hữu cho người dùng bản địa.

Những bước đi quyết liệt này đang dần hiện thực hóa tham vọng biến Philippines thành thị trường trọng điểm trong lộ trình chinh phục khu vực Đông Nam Á của hãng.

Đức Minh

