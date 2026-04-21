Mẫu iPhone giảm chưa từng có, rẻ nhất hiện nay

Theo ghi nhận ngày 20/4, phiên bản 128GB hiện được nhiều đại lý chào bán từ khoảng 11,99 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới ra mắt.

Việc giảm giá mạnh giúp iPhone 13 trở thành lựa chọn nổi bật trong nhóm smartphone tầm trung cận cao cấp, đặc biệt với người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple nhưng chưa sẵn sàng chi nhiều tiền cho các dòng máy mới hơn.

Máy sở hữu màn hình OLED 6,1 inch với chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc tốt và độ sáng đủ dùng ngoài trời. Đây vẫn là kích thước được nhiều người dùng ưa chuộng vì gọn gàng, dễ cầm nắm nhưng vẫn đủ không gian giải trí.

Dù đã ra mắt gần 5 năm, iPhone 13 vẫn duy trì sức hút nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và camera. (Ảnh minh hoạ)

Về ngoại hình, iPhone 13 mang ngôn ngữ thiết kế khung viền vuông, hai mặt kính cùng cụm camera đặt chéo đặc trưng ở mặt lưng. So với nhiều đối thủ Android cùng tầm giá, thiết bị vẫn tạo cảm giác cao cấp nhờ độ hoàn thiện tốt và khả năng nhận diện thương hiệu rõ rệt.

Sức mạnh của máy đến từ chip A15 Bionic, từng được đánh giá là một trong những bộ xử lý mạnh nhất trên smartphone khi ra mắt. Đến nay, con chip này vẫn đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu phổ thông như lướt web, xem video, chỉnh sửa ảnh, quay clip ngắn hay chơi các tựa game phổ biến với độ ổn định cao.

Đây cũng là yếu tố giúp iPhone 13 tiếp tục sử dụng mượt trong vài năm tới, nhất là khi Apple thường duy trì thời gian cập nhật phần mềm dài hơn mặt bằng chung thị trường.

Ở mảng nhiếp ảnh, iPhone 13 được trang bị hệ thống camera kép 12MP gồm camera chính và camera góc siêu rộng. Máy cho khả năng chụp ảnh có độ chi tiết tốt, màu sắc hài hòa và tốc độ xử lý nhanh. Tính năng quay video ổn định tiếp tục là điểm mạnh quen thuộc của iPhone, phù hợp với người dùng thích quay vlog hoặc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Thời lượng pin cũng là ưu điểm đáng chú ý. Với viên pin 3.227 mAh kết hợp khả năng tối ưu điện năng từ chip A15 Bionic và iOS, iPhone 13 có thể đáp ứng trọn ngày sử dụng với cường độ thông thường.

Trong bối cảnh giá bán của các dòng iPhone mới như iPhone 15 hay iPhone 16 vẫn ở mức cao, iPhone 13 nổi lên như phương án “vừa túi tiền” hơn nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định. Với mức giá quanh 12 triệu đồng, đây hiện là một trong những chiếc iPhone đáng cân nhắc nhất cho người dùng phổ thông tại Việt Nam.



