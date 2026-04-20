iFan 'ngỡ ngàng': iPhone Ultra gập có thể không có Face ID, quay lại với 'đồ cổ' Touch ID?

Hữu Bách | 20-04-2026 - 11:15 AM | Thị trường

Mẫu iPhone Ultra dạng gập mà Apple đang phát triển có thể sẽ không được trang bị Face ID.

Chi tiết này ngay lập tức gây tranh cãi, bởi Face ID không chỉ là tính năng mở khóa mà còn là trung tâm của nhiều trải nghiệm trong hệ sinh thái Apple.

Nguyên nhân được cho là đến từ thiết kế siêu mỏng mà Apple đang theo đuổi. iPhone Ultra được đồn đoán sẽ có độ mỏng ấn tượng, thậm chí khi mở ra còn mỏng hơn cả iPhone Air - dòng máy vốn đã ưu tiên tối đa yếu tố thẩm mỹ. Chính điều này khiến không gian bên trong thiết bị bị hạn chế đáng kể, buộc Apple phải cân nhắc cắt giảm hoặc thay đổi một số thành phần phần cứng.

Trong khi đó, hệ thống Face ID lại yêu cầu một cụm cảm biến khá phức tạp, bao gồm camera hồng ngoại, máy chiếu điểm và nhiều linh kiện chuyên dụng khác. Việc tích hợp đầy đủ các thành phần này vào một thiết bị gập siêu mỏng là thách thức lớn về kỹ thuật, đặc biệt khi Apple vẫn muốn đảm bảo độ bền và tính ổn định lâu dài.

Điểm đáng chú ý là dù phải tối ưu không gian, Apple vẫn được cho là sẽ trang bị nút điều khiển camera riêng trên iPhone Ultra - một chi tiết tưởng như “không cần thiết” trong bối cảnh phải tiết kiệm từng milimet bên trong máy. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, nút này lại đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm sử dụng.

Cụ thể, Apple muốn người dùng có thể thao tác camera bằng một tay ngay cả khi thiết bị đang ở trạng thái mở. Với nhiều smartphone gập hiện nay, việc chụp ảnh hoặc quay video thường yêu cầu hai tay do kích thước lớn và khó thao tác. Nút camera riêng sẽ giúp thực hiện nhanh các thao tác như chụp ảnh, zoom hoặc quay video mà không cần gập máy lại, qua đó tạo ra khác biệt so với đối thủ.

Dù thông tin về việc không có Face ID đang thu hút nhiều sự chú ý, giới phân tích cho rằng Apple khó có khả năng loại bỏ hoàn toàn một công nghệ quan trọng như vậy. Thay vào đó, hãng có thể đang thử nghiệm các phương án thay thế phù hợp hơn với thiết kế mới, hoặc điều chỉnh cách triển khai để đáp ứng giới hạn phần cứng.

Ở góc độ chiến lược, iPhone Ultra không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là phép thử lớn của Apple trong thị trường điện thoại gập - nơi Samsung và Huawei đã có lợi thế nhất định. Thành công của thiết bị này sẽ không chỉ phụ thuộc vào phần cứng hay thiết kế, mà còn nằm ở cách Apple tối ưu hệ điều hành và ứng dụng để tận dụng tối đa màn hình gập.

Trong bối cảnh đó, những quyết định gây tranh cãi như việc có thể loại bỏ Face ID lại càng khiến iPhone Ultra trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều sản phẩm trước đây của Apple, câu trả lời cuối cùng có lẽ chỉ rõ ràng khi thiết bị chính thức ra mắt và được kiểm chứng trong thực tế.

iPhone 18 Pro bị chê là 'ra cho có': Nâng cấp mờ nhạt, sự thật về chiếc iPhone Ultra khiến dòng Pro bị 'ghẻ lạnh'

Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Thái Lan và Campuchia

Giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Giá bạc thỏi duy trì trên 80 triệu đồng/kg
10:42 , 20/04/2026

10:42 , 20/04/2026
Giá lúa gạo tiếp đà tăng, gạo thơm chạm ngưỡng 500 USD/tấn
10:18 , 20/04/2026

10:18 , 20/04/2026
NÓNG: Mỹ tấn công tàu hàng Iran, "bắn thủng buồng máy", chiếm quyền kiểm soát, Iran thề trả đũa
10:04 , 20/04/2026

10:04 , 20/04/2026
Ớt được mùa, vì sao nông dân trắng tay?
09:55 , 20/04/2026

09:55 , 20/04/2026

