Giá bạc thỏi duy trì trên 80 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 3.014.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.107.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 80,3 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 82,8 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:39 ngày 20/4.

Giá bạc thỏi giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước nhưng vẫn giữ vững mốc trên 80 triệu đồng/kg. Trong 1 tuần qua, giá bạc tăng hơn 8%.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm nhẹ xuống khoảng 80,4 USD/ounce, thu hẹp mức tăng của tuần trước do các cuộc xung đột leo thang ở eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Trong diễn biến leo thang mới nhất, Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đã nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran ở Vịnh Oman sau khi tàu này phớt lờ cảnh báo dừng lại khi rời khỏi eo biển Hormuz.

Tehran cũng nhắm mục tiêu vào các tàu và tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển, cho rằng việc Mỹ phong tỏa các tàu liên quan đến Iran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, ông Donald Trump cho biết vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận trước vòng đàm phán tiếp theo ở Pakistan, mặc dù Iran thấy ít triển vọng về một thỏa thuận.

Cuộc xung đột kéo dài đã gây ra cú sốc nguồn cung năng lượng lịch sử, làm gia tăng rủi ro lạm phát và làm tăng khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, điều này đã gây áp lực lên kim loại quý. Giá bạc vẫn giảm khoảng 15% kể từ khi xung đột bắt đầu.