Giá bạc sáng nay ngày 16/4

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 3.007.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.100.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 80,1 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 82,6 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:04 ngày 16/4.

So với đóng cửa phiên hôm qua, bạc thỏi của thương hiệu này tăng tới 2,93-3,01 triệu đồng/kg ở chiều mua và bán.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 80 USD/ounce, tiến gần đến mức cao nhất trong một tháng. Giá kim loại diễn biến tích cực khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng về các cuộc đàm phán được nối lại và một thỏa thuận hòa bình dài hạn tiềm năng giữa Mỹ và Iran, điều có thể giúp giảm bớt áp lực lạm phát.

Các báo cáo cho thấy Washington và Tehran đang xem xét gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần để có thêm thời gian đàm phán, ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa trên thực tế do lệnh phong tỏa kép.

Sự chú ý hiện đang chuyển sang vòng đàm phán thứ hai có thể diễn ra giữa Mỹ và Iran, dự kiến sẽ tập trung vào việc mở lại eo biển và chương trình làm giàu uranium của Iran. Kim loại quý đã nhận được sự hỗ trợ trong những tuần gần đây khi tiến triển ngoại giao ở Trung Đông làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, giá bạc vẫn thấp hơn gần 15% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Trao đổi với Kitco News , ông Nate Miller, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs, cho biết, bạc dường như đang bước vào giai đoạn tích lũy sau đợt tăng mạnh đầu năm. Tuy nhiên, triển vọng tổng thể vẫn tích cực khi cả nhu cầu công nghiệp và các yếu tố vĩ mô tiếp tục hỗ trợ thị trường.

“Có thể bạc ở mức 60-70 USD/ounce không còn ‘hấp dẫn’ như khi ở 120 USD/ounce”, ông nói. Nhưng kim loại quý này vẫn rất quan trọng và sẽ tiếp tục là một tài sản đáng chú ý.

Theo ông, thị trường đang dần thiết lập sự ổn định. Dù giá chưa bứt phá rõ rệt, song việc duy trì ở mặt bằng cao hiện tại vẫn là tín hiệu tích cực đối với cả nhà đầu tư và nhà sản xuất.

Ông cho rằng giai đoạn tích lũy hiện nay có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư thất vọng, song đây là quá trình “điều chỉnh lành mạnh” cần thiết của thị trường. Triển vọng giá bạc vẫn được đánh giá tích cực trong trung và dài hạn, nhờ khả năng dòng tiền đầu tư quay trở lại hoặc nhu cầu công nghiệp gia tăng.

Tuy vậy, việc quay lại các mốc cao như 100-120 USD/ounce sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến vĩ mô, đặc biệt là lạm phát. Theo ông, nếu lạm phát duy trì ở mức cao, vai trò lưu trữ giá trị của kim loại quý sẽ được củng cố, qua đó hỗ trợ cả bạc và vàng.