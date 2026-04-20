Giá lúa gạo tiếp đà tăng, gạo thơm chạm ngưỡng 500 USD/tấn

Ảnh minh họa.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tại ruộng loại lúa thơm cao nhất là 6.150 đồng/kg, trung bình là 5.757 đồng/kg, tăng 71 đồng/kg; lúa thường cũng tăng trung bình 54 đồng/kg, giá cao nhất là 5.750 đồng/kg, trung bình là 5.514 đồng/kg.

Gạo xát trắng loại 1 tăng mạnh nhất với 255 đồng/kg, cao nhất là 10.550 đồng/kg, trung bình là 10.360 đồng/kg; xát trắng loại 2 tăng 15/kg, trung bình là 9.545 đồng/kg.

Tuy nhiên, các loại gạo lứt có sự giảm giá nhẹ. Gạo nguyên liệu lứt loại 1 cao nhất là 8.950 đồng/kg, trung bình là 8.580 đồng/kg, giảm 67 đồng/kg. Gạo lứt loại 2 giảm 43 đồng/kg, có giá trung bình là 8.257 đồng/kg, cao nhất là 8.650 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, giá cám giảm 329 đồng/kg, trung bình 6.786 đồng/kg; tấm giảm 39 đồng/kg, trung bình là 7.600 đồng/kg.

Tại An Giang, nhiều loại lúa tiếp tục có sự nhích lên nhẹ từ 100 - 300 đồng/kg. Điển hình lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 lên mức từ 6.000 – 6.200 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.800 – 5.900 đồng/kg, IR 50404 lên mức từ 5.500 – 5.600 đồng/kg; riêng OM 34 vẫn giữ ổn định khoảng 5.100 – 5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 377 - 380 USD/tấn trong ngày 16/4, tăng nhẹ so với mức 375 - 380 USD/tấn của tuần trước. Thậm chí, một số nhà giao dịch ghi nhận mức giá lên tới 440 USD/tấn. Giá gạo thơm 5% tấm đã đạt 490 - 500 USD/tấn.

Một nhà bán buôn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho biết vụ Đông Xuân sắp kết thúc khiến nguồn cung ngày càng khan hiếm. Người này cũng nhận định giá gạo có thể tiếp tục tăng trong những phiên giao dịch tới.

Thị trường lúa gạo hiện đang ghi nhận các hoạt động giao dịch sôi động hơn trong vài tuần gần đây. Người mua bắt đầu đẩy mạnh tích trữ giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp diễn và kỳ vọng sản lượng tại Thái Lan, Bangladesh sẽ sụt giảm. Về tình hình xuất khẩu chung, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy trong quý I/2026, Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 2,3 triệu tấn gạo, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, các nhà cung cấp vẫn giữ nguyên mức giá chào bán đối với gạo đồ 5% tấm ở mức từ 344 - 350 USD/tấn. Gạo trắng 5% tấm của nước này cũng duy trì ở mức từ 338 - 344 USD/tấn.

Một thương nhân tại New Delhi đánh giá nhu cầu đang dần cải thiện, nhưng nhiều khách hàng vẫn trì hoãn giao dịch để chờ cước phí vận tải hạ nhiệt. Nguồn cung dồi dào trong nước hiện đã bù đắp phần nào cho sự gia tăng nhẹ về nhu cầu.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức từ 410-415 USD/tấn, giảm so với biên độ 410 - 440 USD/tấn của tuần trước. Thị trường nước này vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày nhưng hoạt động giao dịch diễn ra khá trầm lắng.

Một thương nhân tại Bangkok chia sẻ việc ấn định mức giá vào thời điểm này rất khó khăn vì nhiều nhà máy xay xát vẫn đóng cửa. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo giá gạo Thái Lan sẽ giữ vững đà tăng trong thời gian tới do hình thái thời tiết khô hạn làm giảm sản lượng, kết hợp cùng áp lực chi phí vận tải và phân bón.

Trong khi đó, người tiêu dùng tại Bangladesh đang phải gánh chịu áp lực lớn khi giá gạo nội địa tiếp tục neo ở mức cao. Quốc gia này hiện hứng chịu tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng do tác động từ cuộc xung đột liên quan đến Iran. Tình trạng này khiến hàng chục nghìn nông dân chật vật tìm kiếm nguồn dầu diesel phục vụ tưới tiêu vào đúng giai đoạn quan trọng nhất của mùa vụ lúa.