Giá gạo châu Á giảm do chi phí vận tải tăng mạnh

Theo Minh Tú | 29-03-2026 - 18:10 PM | Thị trường

Trong tuần này, hoạt động xuất khẩu tại các trung tâm giao dịch gạo hàng đầu châu Á như Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan đồng loạt chững lại, kéo theo sự sụt giảm về giá.

Giá gạo châu Á giảm do chi phí vận tải tăng mạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân chủ yếu do đồng nội tệ của Ấn Độ mất giá và cước vận tải biển tăng mạnh dưới tác động của tình hình xung đột tại Trung Đông.

Tại Ấn Độ, giá gạo tiếp tục đà giảm do đồng rupee giảm xuống mức thấp kỷ lục và nhu cầu thị trường ảm đạm bởi cước phí vận chuyển cao. Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm tuần này giao dịch ở mức 343-350 USD/tấn, giảm so với mức 348-353 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 342-348 USD/tấn.

Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu tại New Delhi cho biết khách hàng hiện có tâm lý chờ đợi cước vận tải hạ nhiệt, bởi họ đã tích lũy đủ lượng hàng trữ kho từ các đợt nhập khẩu trong những tháng gần đây.

Trong khi đó, tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm cũng giảm xuống mức 350-355 USD/tấn, so với mức 355-360 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dù nguồn cung trong nước đang dồi dào, nhưng chi phí vận tải biển tăng vọt do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel Iran đã cản trở hoạt động xuất khẩu.

Còn ở Thái Lan, giá gạo 5% tấm gần như đi ngang, dao động ở mức 365-370 USD/tấn so với mức 370 USD/tấn của tuần trước. Theo các thương nhân, người mua đang giữ tâm lý thận trọng, bám sát diễn biến tại Trung Đông trước bối cảnh chi phí vận tải leo thang.

Sức mua từ thị trường châu Phi đã xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh. Hiện thị trường Thái Lan đang chờ đợi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới vào cuối tháng này. Một số chuyên gia dự báo giá gạo Thái Lan có thể tăng trong thời gian tới do chi phí năng lượng, hàng tiêu dùng tăng cao và sản lượng có nguy cơ thấp hơn năm 2025.

Trong khi đó, tại Bangladesh, giá gạo nội địa vẫn duy trì ở mức cao bất chấp các vụ thu hoạch đạt năng suất tốt và nguồn dự trữ quốc gia dồi dào. Đặc biệt, giá gạo thơm tiếp tục đà tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng vọt trước thềm lễ hội Eid-ul-Fitr. Để hạ nhiệt thị trường, Chính phủ Bangladesh đã đẩy mạnh công tác thu mua và cho phép các doanh nghiệp tư nhân tham gia nhập khẩu gạo.

Thái Lan đón tin buồn: Hơn 1 triệu tấn gạo xuất sang Trung Đông giờ chưa biết ra sao, mục tiêu đuổi kịp Việt Nam ngày một xa vời

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng báo kỷ lục khó tin: hoàn tất hơn 3.500 đơn hàng ô tô điện chỉ trong 1 ngày

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng báo kỷ lục khó tin: hoàn tất hơn 3.500 đơn hàng ô tô điện chỉ trong 1 ngày Nổi bật

Triển khai các giải pháp đối với 19 tàu Việt Nam tại Trung Đông

Triển khai các giải pháp đối với 19 tàu Việt Nam tại Trung Đông Nổi bật

Sức mua xe máy xăng giảm mạnh

Sức mua xe máy xăng giảm mạnh

Honda ADV350 tại Việt Nam có giá lăn bánh gần 176 triệu đồng, vì sao vẫn khiến người chơi xe sẵn sàng xuống tiền?

Honda ADV350 tại Việt Nam có giá lăn bánh gần 176 triệu đồng, vì sao vẫn khiến người chơi xe sẵn sàng xuống tiền?

2 chiếc xe máy điện VinFast đáng mua nhất lúc này

2 chiếc xe máy điện VinFast đáng mua nhất lúc này

Nga báo tin 'đáng sợ' đến loạt đối tác mua dầu

Nga báo tin 'đáng sợ' đến loạt đối tác mua dầu

