2 chiếc xe máy điện VinFast đáng mua nhất lúc này

Trong đợt khuyến mãi diễn ra vào tháng 3/2026, VinFast mang đến gói ưu đãi cộng gộp vô cùng hấp dẫn. Người mua sẽ được giảm trực tiếp 8% vào giá niêm yết, đồng thời nhận thêm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe. Đặc biệt, những khách hàng tham gia chương trình đổi xe máy xăng lấy xe máy điện sẽ được giảm thêm 3% nữa.

Nhờ chính sách trợ giá mạnh tay này, phiên bản Evo Grand Lite hiện chỉ còn khoảng 16,4 triệu đồng, trong khi bản Evo Grand mạnh mẽ hơn cũng chỉ dừng ở mức chưa tới 19,9 triệu đồng. Đây là mức chi phí quá hời, chưa kể các đại lý có thể còn có thêm những phần quà hoặc ưu đãi riêng để giá thực tế lăn bánh giảm sâu hơn nữa.

VinFast Evo Grand và Evo Grand Lite

Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 7/2025, Evo Grand và Grand Lite ghi dấu ấn mạnh mẽ khi là những mẫu xe điện đầu tiên của VinFast được tích hợp thiết kế hai pin, bao gồm một pin cố định và một pin rời. Trang bị mang tính đột phá này giúp xe có thể chinh phục quãng đường ấn tượng lên tới tối đa 262 km chỉ sau một lần sạc đầy. Bên cạnh đó, bộ đôi này còn mang đến trải nghiệm tiện nghi vượt trội với hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, màn hình đồng hồ kỹ thuật số sắc nét cùng khoang chứa đồ siêu rộng 35 lít, dư sức đáp ứng nhu cầu di chuyển và mua sắm hàng ngày. Sự an toàn cũng được đảm bảo tối đa nhờ hệ thống phanh đĩa trước, phanh cơ sau kết hợp cùng lốp không săm và giảm xóc thủy lực.

VinFast Evo Grand

Dù sở hữu diện mạo gần như y hệt nhau, hai phiên bản này lại được tùy chỉnh sức mạnh để hướng đến những nhóm khách hàng riêng biệt. Phiên bản Evo Grand sở hữu động cơ công suất tối đa 2250W, cho phép đạt vận tốc lên tới 70 km/h. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng trên 18 tuổi đã có bằng lái, cần một chiếc xe vọt khỏe để di chuyển linh hoạt trong đô thị hay đi liên tỉnh.

VinFast Evo Grand Lite

Ngược lại, phiên bản Evo Grand Lite với động cơ được giới hạn công suất và vận tốc tối đa ở mức 48 km/h lại là mảnh ghép an toàn và hợp chuẩn cho học sinh cấp 3, sinh viên hoặc người cao tuổi. Với phiên bản này, người dùng hoàn toàn không cần bằng lái mà vẫn có thể tự tin điều khiển. Dù bạn chọn phiên bản nào, xe cũng đều được đi kèm chính sách bảo hành dài hạn hàng đầu thị trường: 6 năm cho toàn bộ xe và 8 năm cho hệ thống pin, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng.