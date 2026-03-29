VinFast của ông Phạm Nhật Vượng báo kỷ lục khó tin: hoàn tất hơn 3.500 đơn hàng ô tô điện chỉ trong 1 ngày

Theo thông tin từ VinFast, hãng xe điện này vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý khi hoàn tất 3.520 đơn hàng ô tô điện chỉ trong ngày 28/3. Toàn bộ số xe đã được xử lý thủ tục và sẵn sàng xuất xưởng trong cùng một ngày, phản ánh nhu cầu thị trường đang gia tăng mạnh mẽ đối với phương tiện chạy điện tại Việt Nam.

Kết quả này được xem là mức kỷ lục theo ngày của VinFast kể từ khi hãng chính thức chuyển hướng sang sản xuất xe điện. Không chỉ cho thấy niềm tin ngày càng lớn từ người tiêu dùng, con số trên còn phần nào phản ánh năng lực vận hành và sản xuất của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh đang diễn ra trên toàn cầu, thị trường Việt Nam cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Việc VinFast có thể xử lý hàng nghìn đơn hàng trong thời gian ngắn cho thấy chuỗi cung ứng, hệ thống nhà máy và quy trình phân phối đang dần được tối ưu hóa.

Đáng chú ý, cột mốc này xuất hiện trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới liên tục biến động do các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Điều này đang khiến chi phí vận hành xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch gia tăng, từ đó thúc đẩy người tiêu dùng cân nhắc các giải pháp thay thế như xe điện.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup cũng gây chú ý khi công bố triển khai khẩn cấp chương trình “Thu xăng - Đổi điện” tại nhiều thị trường, nhằm tận dụng xu hướng chuyển dịch này. Chương trình được triển khai tại Việt Nam, Lào, Ấn Độ, Indonesia và Philippines, hướng tới khuyến khích người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong bối cảnh giá nhiên liệu có xu hướng tăng.

Theo đó, khách hàng đổi từ xe xăng cũ sang xe điện VinFast sẽ được ưu đãi bổ sung 3% giá bán đối với ô tô điện và 5% đối với xe máy điện. Chính sách này được áp dụng đồng thời tại các thị trường nơi hãng đang mở rộng hoạt động, cho thấy chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ xe điện trên quy mô khu vực.

Đại diện VinFast cho biết chương trình được triển khai song song với các ưu đãi hiện có nhằm tạo thêm động lực cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động khó lường, xe điện được xem là giải pháp giúp giảm chi phí vận hành và hạn chế phụ thuộc vào xăng dầu.

Không chỉ dừng lại ở mảng sản phẩm, hệ sinh thái vận tải điện của Vingroup cũng tham gia hỗ trợ người dùng. GSM – đơn vị vận hành dịch vụ taxi điện – đã triển khai giảm 10% giá cước cho các chuyến xe đặt qua nền tảng Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia. Chính sách này áp dụng từ ngày 11/3 đến hết 31/3/2026, giúp người dùng có thêm lựa chọn di chuyển tiết kiệm.

Ngoài ra, GSM cũng đưa ra chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho tài xế xe máy điện, với chính sách miễn phí thuê và đổi pin lên tới 3 năm. Chương trình áp dụng cho khách hàng mua xe máy điện đổi pin và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform đến hết ngày 30/6/2026.

Theo đó, chi phí thuê pin sẽ được miễn hoàn toàn trong 3 năm đầu, đồng thời chính sách đổi pin không giới hạn số lần được kéo dài đến hết ngày 31/3/2029. Điều này đồng nghĩa chi phí năng lượng trong giai đoạn đầu gần như được đưa về mức 0 đồng – một lợi thế đáng kể so với phương tiện sử dụng xăng.

Với vai trò là một trong những nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực xe điện, VinFast cùng các công ty trong hệ sinh thái xanh của Vingroup mong muốn góp phần giảm tác động của giá xăng dầu đến cuộc sống người dân, đồng thời thúc đẩy các giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường, đại diện VinFast cho hay.﻿