Giá bạc thỏi sáng nay ngày 21/4

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.968.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.060.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 79,1 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 81,6 triệu đồng/thỏi (bán ra), tiếp tục giảm nhẹ so với phiên ngày hôm qua. ﻿Dù vậy, trong 1 tháng qua, giá bạc vẫn tăng khoảng 17%.

Trên thị trường thế giới, giá bạc ổn định ở mức gần 80 USD/ounce sau khi chịu áp lực trong phiên giao dịch trước đó. Các nhà đầu tư hướng sự chú ý đến vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần hết hạn trong tuần này.

Phó Tổng thống JD Vance dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại Pakistan một lần nữa, trong khi Iran cũng được cho là đang chuẩn bị cử đại diện, đảo ngược các tín hiệu trước đó rằng nước này sẽ không tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông khó có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hiện tại nếu không đạt được thỏa thuận nào trước khi hết hạn, đồng thời nói thêm rằng eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh theo các diễn biến tại Trung Đông và chính sách của các ngân hàng trung ương lớn.

Nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang và đẩy giá dầu lên cao hơn nữa, áp lực lạm phát sẽ gia tăng, kéo theo khả năng duy trì lãi suất cao. Điều này sẽ tiếp tục gây bất lợi cho bạc.

Ngược lại, nếu có tín hiệu hạ nhiệt xung đột hoặc tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán quốc tế, giá dầu có thể giảm, giúp giảm áp lực lạm phát và tạo điều kiện cho kim loại quý phục hồi.

Ngoài ra, các yếu tố như nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất điện tử, cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng dài hạn của bạc.