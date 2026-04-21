Bỏ túi 19 tỷ USD chỉ trong 1 tháng: Nghịch lý 'càng cấm càng giàu' của gã khổng lồ dầu mỏ

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đang tăng mạnh trở lại trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu leo thang và một số biện pháp trừng phạt có dấu hiệu được nới lỏng. Số liệu mới nhất cho thấy trong tháng 3, nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm liên quan của Moscow đã vọt lên khoảng 19 tỷ USD, gần gấp đôi so với mức 9,7 tỷ USD của tháng trước.

Đà tăng này diễn ra khi thị trường dầu thế giới bị xáo trộn bởi căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là các gián đoạn trên những tuyến vận chuyển chiến lược. Giá dầu đi lên đã trực tiếp hỗ trợ nguồn thu của các nước xuất khẩu lớn, trong đó có Nga.

Đáng chú ý là sự tồn tại của “hạm đội tàu bóng tối” – mạng lưới tàu chở dầu với cấu trúc sở hữu và bảo hiểm phức tạp, giúp Moscow duy trì xuất khẩu bất chấp hạn chế từ phương Tây.

Theo ước tính, hơn 110 tàu dạng này đang vận chuyển khoảng 12 triệu tấn dầu, tương đương giá trị khoảng 10 tỷ USD.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã lên tiếng chỉ trích xu hướng nới lỏng các biện pháp trừng phạt, cho rằng điều này không phản ánh đúng thực tế căng thẳng hiện tại. Ông nhấn mạnh rằng mỗi khoản chi cho dầu Nga đều gián tiếp góp phần làm gia tăng nguồn lực tài chính phục vụ chiến sự.

Ở chiều ngược lại, các động thái chính sách từ phương Tây đang cho thấy sự thiếu đồng bộ. Mỹ gần đây đã gia hạn một số cơ chế miễn trừ liên quan đến dầu Nga đến giữa tháng 5, động thái được cho là khá bất ngờ so với các tín hiệu trước đó. Trong khi đó, Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được đồng thuận về các gói trừng phạt mới, một phần do lo ngại giá năng lượng tiếp tục tăng cao sẽ gây áp lực lên nền kinh tế khu vực.



