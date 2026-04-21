Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ túi 19 tỷ USD chỉ trong 1 tháng: Nghịch lý 'càng cấm càng giàu' của gã khổng lồ dầu mỏ

Hữu Bách | 21-04-2026 - 10:42 AM | Thị trường

Nga tăng gần gấp đôi doanh thu dầu trong tháng 3, khi các lệnh trừng phạt được nới lỏng và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do gián đoạn tại Trung Đông.

Bỏ túi 19 tỷ USD chỉ trong 1 tháng: Nghịch lý 'càng cấm càng giàu' của gã khổng lồ dầu mỏ - Ảnh 1.

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đang tăng mạnh trở lại trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu leo thang và một số biện pháp trừng phạt có dấu hiệu được nới lỏng. Số liệu mới nhất cho thấy trong tháng 3, nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm liên quan của Moscow đã vọt lên khoảng 19 tỷ USD, gần gấp đôi so với mức 9,7 tỷ USD của tháng trước.

Đà tăng này diễn ra khi thị trường dầu thế giới bị xáo trộn bởi căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là các gián đoạn trên những tuyến vận chuyển chiến lược. Giá dầu đi lên đã trực tiếp hỗ trợ nguồn thu của các nước xuất khẩu lớn, trong đó có Nga.

Đáng chú ý là sự tồn tại của “hạm đội tàu bóng tối” – mạng lưới tàu chở dầu với cấu trúc sở hữu và bảo hiểm phức tạp, giúp Moscow duy trì xuất khẩu bất chấp hạn chế từ phương Tây.

Theo ước tính, hơn 110 tàu dạng này đang vận chuyển khoảng 12 triệu tấn dầu, tương đương giá trị khoảng 10 tỷ USD.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã lên tiếng chỉ trích xu hướng nới lỏng các biện pháp trừng phạt, cho rằng điều này không phản ánh đúng thực tế căng thẳng hiện tại. Ông nhấn mạnh rằng mỗi khoản chi cho dầu Nga đều gián tiếp góp phần làm gia tăng nguồn lực tài chính phục vụ chiến sự.

Ở chiều ngược lại, các động thái chính sách từ phương Tây đang cho thấy sự thiếu đồng bộ. Mỹ gần đây đã gia hạn một số cơ chế miễn trừ liên quan đến dầu Nga đến giữa tháng 5, động thái được cho là khá bất ngờ so với các tín hiệu trước đó. Trong khi đó, Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được đồng thuận về các gói trừng phạt mới, một phần do lo ngại giá năng lượng tiếp tục tăng cao sẽ gây áp lực lên nền kinh tế khu vực.

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc lên tiếng về eo biển Hormuz

Tim Cook chính thức rời ghế CEO Apple - 'người mới' là ai?

Mẫu iPhone giảm chưa từng có, rẻ nhất hiện nay

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên