Giải mã “kỷ lục gia” PHEV và hành trình 1.823,7km xuyên Việt của Geely EX5 EM-i

Thử thách lái Geely EX5 đến khi cạn xăng, hết pin

Sự kiện ra mắt bộ đôi xe năng lượng mới của Geely Việt Nam vào ngày 27/03/2026 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi mẫu SUV plug-in hybrid Geely EX5 EM-i chính thức xác lập 3 kỷ lục quốc gia ngay tại thời điểm chào sân. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) – thành viên Tổ chức Kỷ lục Thế giới (WorldKings) – công nhận Geely EX 5 EM-i là mẫu SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất (228,3km), tổng quãng đường dài nhất (1.823,7km) và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất (3,02 lít/100 km). Những tấm bằng kỷ lục này không chỉ là sự khẳng định về mặt thương hiệu mà còn là minh chứng thực tế cho hiệu quả vượt trội của công nghệ E-Motive Intelligent hoàn toàn mới mà Geely đang theo đuổi.

Để đưa ra những bằng chứng xác thực nhất về năng lực vận hành, các con số kỷ lục trên đã được thực nghiệm trực tiếp trong chuyến hành trình khắc nghiệt do ban tổ chức phối hợp cùng hai chuyên gia ô tô kỳ cựu: Lê Mạnh Thắng (WhatcarVN) và Lê Hùng (Autodaily) thực hiện.

Xuất phát từ 6h30 sáng ngày 03/03/2026 tại Hà Nội, hành trình được thiết lập với mục tiêu chạy thẳng về hướng TP.HCM cho đến khi xe dừng lại hoàn toàn do cạn kiệt cả xăng lẫn pin. Trong điều kiện chỉ số kỹ thuật tiêu chuẩn tại Việt Nam là viên pin 28.9kWh và bình xăng 51 lít, chiếc xe đã bắt đầu cuộc hành trình xuyên Việt để kiểm chứng giới hạn chịu tải và khả năng tối ưu năng lượng của hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0.

Ở giai đoạn đầu tiên khi ưu tiên vận hành thuần điện (EV Mode), Geely EX5 EM-i đi được quãng đường kỷ lục 228,3 km thuần điện với mức tiêu hao trung bình chỉ 10,3 kWh/100km, trước khi chuyển sang chế độ hybrid. Con số thực nghiệm vượt xa mức công bố 170km của nhà sản xuất.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa động cơ xăng 1.5L có hiệu suất nhiệt kỷ lục 46,5% và mô-tơ điện đã giúp xe đạt tới tổng quãng đường kỷ lục 1.823,7 km. Đặc biệt, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trên quãng đường hỗn hợp được xác lập ở con số thấp kỷ lục là 3,02 lít/100 km.

Theo chia sẻ của hai chuyên gia Lê Mạnh Thắng và Lê Hùng, việc phân bổ năng lượng được hệ thống ghi nhận sau khi kết thúc hành trình bao gồm: 82% điện năng được truyền trực tiếp đến hệ truyền động để phục vụ việc vận hành, trong khi hệ thống điều hòa chỉ chiếm 7% và các thiết bị phụ trợ khác chiếm 11%.

Tại sao Geely EX5 EM-i làm được điều đó?

Nếu những con số kỷ lục trên là "quả ngọt" của cuộc hành trình, thì hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0 chính là "gốc rễ" tạo nên kỳ tích. Điểm mấu chốt nằm ở động cơ xăng 1.5L chuyên dụng đạt hiệu suất nhiệt kỷ lục 46,5% – mức cao nhất thế giới hiện nay – giúp chuyển hóa tối đa năng lượng. Bên cạnh đó, nhờ nền tảng điện toàn cầu GEA (Geely Electric Architecture), Geely EX5 EM-i dù mang viên pin lớn và bình xăng 51 lít nhưng trọng lượng chỉ dừng ở mức 1,8 tấn.

Chuyên gia Lê Mạnh Thắng nhận định, cấu trúc khung gầm tối ưu này giúp xe giảm tối đa lực cản lăn để tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, "bộ não" thông minh của hệ thống EM-i đã tính toán thời điểm phối hợp giữa xăng và điện một cách hoàn hảo, giúp xe "vắt kiệt" từng giọt năng lượng cuối cùng để cán mốc ấn tượng hơn 1.823,7km.

Theo đánh giá của chuyên gia Mạnh Thắng, sự linh hoạt về chế độ điện hoặc hybrid giúp người dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xe đi làm hoặc di chuyển xa.

Ông lấy ví dụ, với một người đi làm hàng ngày, quãng đường di chuyển khoảng 50km cho 2 chiều đi – về, thì với chế độ thuần điện, phải 3-4 ngày mới cần phải sạc cho xe.

Trong khi đó, với các hành trình xa, hoặc cần "bẻ lái", "bẻ cung" – thay đổi lộ trình, thì người dùng không cần lo lắng về hạ tầng trạm sạc, bởi xe có thể vận hành ổn định như một chiếc xe xăng truyền thống, với chi phí tiết kiệm và cảm giác lái mượt mà hơn hẳn.

Bên cạnh khả năng vận hành, trải nghiệm tiện nghi bên trong khoang lái cũng nhận được những phản hồi tích cực từ hai chuyên gia. Chuyên gia Lê Hùng chia sẻ khi để chế độ Power, vô lăng cho cảm giác lái chắc chắn và đầm hơn, đồng thời cả hai chuyên gia đều ấn tượng với tiếng mô-tơ xe vận hành cực kỳ êm ái ở cả chế độ điện và hybrid. Không gian nội thất được thiết kế hài hòa với tông màu ghi pha vàng da bò ấm cúng, kết hợp cùng màn hình trung tâm 15,4 inch nhạy bén, phản hồi nhanh, mượt, mang lại cảm giác "nịnh mắt" và hiện đại.

Tổng hòa giữa những cột mốc kỷ lục, công nghệ an toàn 5 sao toàn cầu (Euro NCAP & ANCAP) và mức giá hấp dẫn từ 789 triệu đồng, Geely EX5 EM-i còn được bảo chứng bởi hệ sinh thái vững chắc từ Tasco Auto với mạng lưới 55 showroom trên toàn quốc, luôn sẵn sàng chào đón khách hàng đến trải nghiệm và lái thử thực tế. Bài toán chi phí cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi xe có lịch bảo dưỡng định kỳ lên tới 1 năm hoặc 15.000km (tùy điều kiện nào đến trước), giúp tối ưu thời gian và ngân sách cho chủ sở hữu. Cùng với sự đồng hành của 75 xưởng dịch vụ Carpla Service phủ sóng rộng khắp, Geely EX5 EM-i không chỉ là một chiếc xe công nghệ mà còn là lời giải hoàn hảo, an tâm tuyệt đối cho tương lai di chuyển xanh tại Việt Nam.