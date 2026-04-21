Cô gái 19 tuổi "sản xuất" mỹ phẩm trắng da bằng máy đánh trứng: Sự thật phía sau khiến nhiều người rùng mình

Theo Nam An | 21-04-2026 - 15:50 PM | Thị trường

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều kem trộn, bao bì và nhãn mác không rõ nguồn gốc tại một nhà thuê ở Vĩnh Long.

Ngày 20/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Thạnh Phước đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ pha trộn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc để bán kiếm lời.

Cụ thể, vào lúc 21h40 ngày 11/4, Công an xã Thạnh Phước tiến hành kiểm tra tại nhà cho thuê tháng số 07 ngụ ấp Bình Huề 1, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long. Qua kiểm tra, phát hiện quả tang H.T.T.H (sinh năm 2007, thường trú ấp Thới Lợi 1, Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long) đang pha trộn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, mục đích bán để kiếm lời.

Lực lượng đã lập biên bản thu giữ 03 kg kem trộn, 33 hộp kem dưỡng trắng da các loại, 334 nhãn ghi kem, 114 vỏ hộp nhựa các loại, nhiều vỏ hộp kem dưỡng trắng da không rõ nguồn gốc.

Các sản phẩm được đăng bán trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Công an xã Thạnh Phước

Tại thời điểm kiểm tra, H không xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc các loại kem trên. H khai nhận mua nhiều loại kem dưỡng da trên thị trường rồi dùng máy đánh trứng pha trộn vào nhau tự chế kem dưỡng trắng da và bán ra thị trường qua các nền tảng mạng xã hội. Vụ việc Công an xã tiếp tục phối hợp xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản: Sữa tắm, kem dưỡng da tay, kem đánh răng

Trung Quốc, Nhật Bản vẫn đang loay hoay, Việt Nam đã chính thức làm chủ quy trình nhân giống loài cá 1 triệu/kg

Không phải vàng, Trung Quốc đang âm thầm gom một kim loại quý với tốc độ kỷ lục, giá rẻ hơn 60 lần

EV xưa rồi, người Trung Quốc đang 'lật kèo' ngoạn mục trước Nhật Bản ở một dòng sản phẩm 'sân nhà' của Toyota, Honda

NÓNG: Thu hồi 107 lô kem trị mụn, trắng da quen thuộc có chứa chất cấm, doanh nghiệp bị đình chỉ sản xuất

Hyundai ra mắt ô tô điện 'đàn em' của Ioniq 5: Dáng hatchback lạ mắt, tầm hoạt động tối đa gần 500 km

Lời khuyên đến những gia đình đang sử dụng máy rửa bát

