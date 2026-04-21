Cô gái 19 tuổi "sản xuất" mỹ phẩm trắng da bằng máy đánh trứng: Sự thật phía sau khiến nhiều người rùng mình

Ngày 20/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Thạnh Phước đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ pha trộn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc để bán kiếm lời.

Cụ thể, vào lúc 21h40 ngày 11/4, Công an xã Thạnh Phước tiến hành kiểm tra tại nhà cho thuê tháng số 07 ngụ ấp Bình Huề 1, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long. Qua kiểm tra, phát hiện quả tang H.T.T.H (sinh năm 2007, thường trú ấp Thới Lợi 1, Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long) đang pha trộn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, mục đích bán để kiếm lời.

Lực lượng đã lập biên bản thu giữ 03 kg kem trộn, 33 hộp kem dưỡng trắng da các loại, 334 nhãn ghi kem, 114 vỏ hộp nhựa các loại, nhiều vỏ hộp kem dưỡng trắng da không rõ nguồn gốc.

Các sản phẩm được đăng bán trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Công an xã Thạnh Phước

Công an xã lập biên bản ghi nhận sự việc và thu giữ sản phẩm có liên quan phục vụ xác minh vụ việc.

Tại thời điểm kiểm tra, H không xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc các loại kem trên. H khai nhận mua nhiều loại kem dưỡng da trên thị trường rồi dùng máy đánh trứng pha trộn vào nhau tự chế kem dưỡng trắng da và bán ra thị trường qua các nền tảng mạng xã hội. Vụ việc Công an xã tiếp tục phối hợp xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.