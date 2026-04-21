EV xưa rồi, người Trung Quốc đang 'lật kèo' ngoạn mục trước Nhật Bản ở một dòng sản phẩm 'sân nhà' của Toyota, Honda

Trong nhiều năm, hybrid gần như không có chỗ đứng tại Trung Quốc. Chính phủ ưu tiên mạnh cho xe điện thuần (EV) và hybrid sạc ngoài (PHEV), khiến HEV - loại xe không cần sạc nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu – bị xem là công nghệ “lỡ nhịp”. Nhưng bước ngoặt đã xuất hiện từ năm 2026.

Geely - một trong những hãng xe lớn nhất Trung Quốc vừa tung ra nền tảng hybrid thế hệ mới với mức tiêu thụ chỉ 2,22 lít/100 km, thấp hơn khoảng 12% so với Toyota Prius, mẫu xe vốn được xem là biểu tượng của công nghệ hybrid toàn cầu. Đây không chỉ là một con số kỹ thuật, mà là tuyên bố rõ ràng rằng Trung Quốc đã sẵn sàng cạnh tranh trực diện với Nhật Bản ở “sân nhà” của họ.

Không chỉ Geely, hàng loạt ông lớn như GAC, Great Wall, Changan hay Chery cũng đồng loạt công bố các bước tiến mới về hybrid. Đáng chú ý, GAC khẳng định hệ thống của họ mang lại cảm giác lái gần giống xe điện nhưng không cần hạ tầng sạc, một lợi thế lớn tại nhiều thị trường đang phát triển.

Từ năm 2026, Trung Quốc bắt đầu giảm ưu đãi thuế cho xe điện và PHEV, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu cực thấp, chỉ 3,3 lít/100 km vào năm 2030. Điều này buộc các hãng xe phải tìm giải pháp cân bằng giữa điện hóa và tính thực dụng. Và xe hybrid nổi lên như lựa chọn hợp lý nhất.

Theo nhiều chuyên gia, nếu xe động cơ đốt trong còn tồn tại tại Trung Quốc trong tương lai, thì phần lớn sẽ là hybrid. Thậm chí, một số dự báo cho rằng các hãng có thể ngừng phát triển xe xăng truyền thống ngay từ năm 2027.

Thách thức “đế chế" Nhật Bản: Cuộc chiến không còn một chiều

Trong suốt nhiều năm, thị trường hybrid gần như là “sân chơi” của các ông lớn Nhật Bản. Toyota, Honda và Nissan chiếm hơn 70% thị phần toàn cầu, nhờ lợi thế đi trước và công nghệ đã được kiểm chứng. Trong khi đó, các hãng Trung Quốc lại tập trung vào xe điện và PHEV, gần như bỏ qua hybrid. Nhưng giờ đây, cục diện đang thay đổi nhanh chóng.

Các hãng Trung Quốc không chỉ quay lại mà còn mang theo cách tiếp cận hoàn toàn khác: hybrid “điện hóa sâu”, tích hợp AI, mô-tơ mạnh hơn có thể hoạt động độc lập, cùng loạt tính năng thông minh như điều khiển giọng nói, hỗ trợ lái nâng cao.

CEO Geely thậm chí tuyên bố sẽ “lật đổ công nghệ hybrid do Nhật Bản khởi xướng” bằng hệ thống i-HEV mới. Mục tiêu không dừng ở thị trường nội địa, mà là đưa xe hybrid Trung Quốc ra toàn cầu.

Một yếu tố quan trọng khác là chi phí. Hybrid sử dụng pin nhỏ hơn nhiều so với xe điện thuần, giúp giảm phụ thuộc vào nguyên liệu đắt đỏ như lithium. Trong bối cảnh giá nguyên liệu biến động và hạ tầng sạc chưa đồng đều, đây là lợi thế lớn.

Các chuyên gia nhận định, ngay từ quý I/2026, thị trường hybrid toàn cầu có thể không còn bị Nhật Bản thống trị tuyệt đối. Đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt, khi lần đầu tiên Trung Quốc có cơ hội chen chân vào một phân khúc mà họ từng “đứng ngoài”.



