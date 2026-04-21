Hà Nội: 66 doanh nghiệp tăng giá vé xe khách liên tỉnh

Tại bến xe Giáp Bát, ghi nhận Công ty TNHH TM&DV vận tải Anh Nguyên (Công ty Vận tải Anh Nguyên) đã điều chỉnh tăng giá vé từ 30-33% đối với các tuyến xe đi Thái Bình cũ (Hưng Yên) và Nho Quan, Nam Định (Ninh Bình).

Cụ thể, tuyến Giáp Bát - Thái Bình (Hưng Yên) tăng 100.000 đồng/khách lên 130.000 đồng/khách; tuyến Giáp Bát - Nam Định (Ninh Bình), từ 105.000 đồng/khách tăng lên 140.000 đồng/khách; tuyến Giáp Bát - Nho Quan (Ninh Bình), từ 100.000 đồng/khách tăng lên 130.000 đồng/khách.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc Bến xe Giáp Bát - cho biết, đến nay đã có 22 DN vận tải xe khách liên tỉnh (chiếm hơn 20%) điều chỉnh tăng giá vé trên 55 tuyến. Lý do các DN điều chỉnh giá vé là do giá dầu tăng cao từ tháng 2 đến nay, giá đã biến động tăng từ 19.000 đồng lên có thời điểm 44.000 đồng lít (cao hơn gấp đôi).

Ông Tùng cho biết, việc tăng của các DN vận tải đã được các cơ quan nhà nước chấp thuận, đồng ý và DN vận tải đã có văn bản thông báo với bến xe.

Theo Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, tính đến chiều 21/4, tại các bến Mỹ Đình, Gia Lâm và Giáp Bát đã có 66 doanh nghiệp vận tải hoạt động trên 214 tuyến xe khách liên tỉnh thực hiện tăng giá vé, với mức tăng dao động từ 6 đến 50%.

Đáng chú ý, Hợp tác xã vận tải HH-DL Yên Thủy có mức tăng cao nhất, tới 50% trên tuyến Mỹ Đình - Lạc Sơn (Phú Thọ), với giá vé từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng/khách.