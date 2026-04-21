Giá xăng dầu cùng giảm, có loại giảm hơn 3.000 đồng/lít

Chiều nay (21/4), Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng E5RON92 giảm 658 đồng/lít; giá xăng RON 95 giảm 719 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 3.185 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 701 đồng/lít. Các mức điều chỉnh này được thực hiện từ 16h ngày 21/4.

Sau điều chỉnh giá xăng dầu trong nước là:

- Xăng E5RON92: không cao hon 21.934 đồng/lít - Xăng RON95-III: không cao hơn 23.042 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 27.856 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.631 đồng/kg

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cụ thể diesel 600 đồng, xăng sinh học 200 đồng, xăng không chì 400 đồng và mazut 600 đồng một lít, kg.