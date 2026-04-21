Giá xăng dầu cùng giảm, có loại giảm hơn 3.000 đồng/lít

Theo Thùy An | 21-04-2026 - 17:05 PM | Thị trường

Giá xăng dầu trong nước cùng được điều chỉnh giảm trong phiên điều hành vào chiều nay.

Chiều nay (21/4), Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng E5RON92 giảm 658 đồng/lít; giá xăng RON 95 giảm 719 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 3.185 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 701 đồng/lít. Các mức điều chỉnh này được thực hiện từ 16h ngày 21/4.

Sau điều chỉnh giá xăng dầu trong nước là:

- Xăng E5RON92: không cao hon 21.934 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.042 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 27.856 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.631 đồng/kg

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cụ thể diesel 600 đồng, xăng sinh học 200 đồng, xăng không chì 400 đồng và mazut 600 đồng một lít, kg.

Theo Thùy An

Trung Quốc, Nhật Bản vẫn đang loay hoay, Việt Nam đã chính thức làm chủ quy trình nhân giống loài cá 1 triệu/kg

Trung Quốc, Nhật Bản vẫn đang loay hoay, Việt Nam đã chính thức làm chủ quy trình nhân giống loài cá 1 triệu/kg Nổi bật

Không phải vàng, Trung Quốc đang âm thầm gom một kim loại quý với tốc độ kỷ lục, giá rẻ hơn 60 lần

Không phải vàng, Trung Quốc đang âm thầm gom một kim loại quý với tốc độ kỷ lục, giá rẻ hơn 60 lần Nổi bật

Đột kích một nhà máy, công an phát hiện đường dây sản xuất sữa hết hạn và bột ngọt, cà phê giả, tịch thu hơn 13.000 sản phẩm

Đột kích một nhà máy, công an phát hiện đường dây sản xuất sữa hết hạn và bột ngọt, cà phê giả, tịch thu hơn 13.000 sản phẩm

16:30 , 21/04/2026
Chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng

Chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng

15:53 , 21/04/2026
Cô gái 19 tuổi "sản xuất" mỹ phẩm trắng da bằng máy đánh trứng: Sự thật phía sau khiến nhiều người rùng mình

Cô gái 19 tuổi "sản xuất" mỹ phẩm trắng da bằng máy đánh trứng: Sự thật phía sau khiến nhiều người rùng mình

15:50 , 21/04/2026
EV xưa rồi, người Trung Quốc đang 'lật kèo' ngoạn mục trước Nhật Bản ở một dòng sản phẩm 'sân nhà' của Toyota, Honda

EV xưa rồi, người Trung Quốc đang 'lật kèo' ngoạn mục trước Nhật Bản ở một dòng sản phẩm 'sân nhà' của Toyota, Honda

15:42 , 21/04/2026

