Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 mẫu iPhone không còn được cập nhật

Theo Huỳnh Duy | 22-04-2026 - 07:22 AM | Thị trường

Đây là 4 mẫu iPhone quen mặt với nhiều người dùng Việt.

Thời điểm Hội nghị WWDC của Apple đến gần, một trong những chủ đề được người dùng quan tâm là danh sách iPhone nào sẽ tiếp tục được Apple hỗ trợ lên đời iOS 27. Theo thông lệ, sau bài phát biểu khai mạc, Apple sẽ phát hành bản beta đầu tiên để người dùng trải nghiệm sớm các tính năng mới.

Năm ngoái, Apple đã chấm dứt hỗ trợ cập nhật lớn cho ba mẫu iPhone ra mắt năm 2018 gồm iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR. Đây đều là những thiết bị sử dụng chip A12 Bionic.

Năm nay, theo nguồn tin từ tài khoản Instant Digital trên Weibo, các mẫu máy dự kiến tương thích với iOS 27 gồm toàn bộ dòng iPhone 17 (bao gồm iPhone 17e), dòng iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 và iPhone SE (thế hệ 3).

iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max có thể sẽ không được nâng cấp iOS 27. (Ảnh minh hoạ)

Nếu thông tin này chính xác, 4 mẫu iPhone sẽ bị loại khỏi danh sách nâng cấp sau khi đang chạy iOS 26 gồm iPhone SE (thế hệ 2), iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Tất cả đều dùng chip A13 Bionic.

Việc không được cập nhật iOS 27 đồng nghĩa các thiết bị này nhiều khả năng cũng không thể tiếp cận thế hệ Siri mới, thường được gọi là Siri 2.0. Đây được xem là điểm nhấn lớn trong chiến lược AI sắp tới của Apple.

Theo các rò rỉ, Siri mới có thể hiểu ngữ cảnh nội dung đang hiển thị trên màn hình để thực hiện lệnh trực tiếp, đồng thời truy xuất dữ liệu cá nhân từ các ứng dụng như Lịch, Mail hay Ảnh nhằm đưa ra phản hồi phù hợp hơn.

Ngoài ra, trợ lý ảo này được cho là có khả năng kết nối dịch vụ bên thứ ba như theo dõi chuyến bay, hỗ trợ sắp xếp lịch trình, đặt dịch vụ và xử lý nhiều yêu cầu liên tiếp chỉ bằng một câu lệnh.

Dù vậy, toàn bộ thông tin hiện vẫn dừng ở mức tin đồn. Danh sách chính thức những mẫu iPhone được hỗ trợ iOS 27 sẽ chỉ được Apple công bố tại sự kiện WWDC sắp tới.

Theo PhoneArena

Đời sống pháp luật

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên