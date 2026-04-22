Vì sao Anne Hathaway xứng danh "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới"?

Đóa hồng rực rỡ chiếm trọn spotlight

Vào ngày 20/4, thế giới giải trí một lần nữa phải nghiêng mình trước nhan sắc "vượt thời gian" của Anne Hathaway. Không chỉ là một lời khen ngợi suông, tạp chí People đã chính thức vinh danh cô là "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026". Ở tuổi 43, danh hiệu này không chỉ là sự công nhận về ngoại hình mà còn là dấu mốc khẳng định bản lĩnh của một người phụ nữ đang làm chủ giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời.

Nếu có ai đó vẫn còn hoài nghi về danh hiệu của People, thì màn xuất hiện của Anne Hathaway tại thảm đỏ New York cùng ngày đã dập tắt tất cả. Trong buổi ra mắt siêu phẩm The Devil Wears Prada 2, Anne Hathaway không chỉ đơn thuần là một ngôi sao, cô là một biểu tượng nhan sắc sống động khiến mọi ống kính phải chĩa vào.

Anne Hathaway chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ ra mắt phim The Devil Wears Prada 2 ở New York. Ảnh: Page Six

Cô xuất hiện ngay sau khi nhận được danh hiệu "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026". Ảnh: Page Six

Giữa không gian hào nhoáng của New York, mỹ nhân đình đám chọn cho mình một thiết kế tối giản nhưng cực kỳ tinh tế và quyền lực. Chiếc váy lụa đỏ rực với phần thân áo corset ôm sát lấy cơ thể, tôn vinh đôi vai trần thon thả và làn da trắng sứ mịn màng. Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở phần chân váy xòe dài đến mắt cá chân với các nếp gấp 3D kỳ công, tạo hiệu ứng như một đóa hồng đang kỳ nở rộ theo mỗi bước đi của Anne Hathaway.

Sự sang trọng được đẩy lên đỉnh điểm với bộ trang sức lấp lánh từ nhà mốt Bvlgari. Nữ minh tinh khéo léo phối cùng đôi sandal đế cao cùng tông đỏ, tạo nên một dải màu đồng nhất, kéo dài đôi chân và tăng thêm phần thanh thoát. Bên cạnh đó, Anne Hathaway chọn để tóc xõa bồng bềnh, che hờ bờ vai, tạo nên vẻ đẹp vừa kín đáo vừa gợi cảm.

Chiếc váy đỏ rực rỡ, trang sức xa xỉ khiến Anne Hathaway nổi bật hơn bất cứ ai. Ảnh: Page Six

Nữ diễn viên bên bạn diễn Emily Blunt. Ảnh: Page Six

Nhưng điều khiến loạt ảnh trở nên “gây sốt” không chỉ nằm ở trang phục. Đó là thần thái – một dạng năng lượng rất khó gọi tên. Ánh mắt của cô không còn là sự e dè của một ngôi sao trẻ, mà là sự điềm tĩnh, tự tin của một người phụ nữ hiểu rõ giá trị của bản thân. Nụ cười không phô diễn, nhưng đủ để khiến mọi ống kính phải hướng về.

Ở tuổi 43, Anne Hathaway không cố gắng trẻ trung theo cách gượng ép. Ngược lại, cô cho phép thời gian hiện diện trên mình – và chính điều đó lại làm nên sức hấp dẫn. Đây là kiểu đẹp của “sự chín muồi”: không cần gây ấn tượng ngay lập tức, nhưng càng nhìn càng bị cuốn hút.

Nhan sắc rạng rỡ của nữ diễn viên tỏa sáng trong từng khung hình. Ảnh: Page Six

Trên gương mặt đã xuất hiện những dấu vết tuổi tác nhưng không vì điều này mà Anne Hathaway kém nổi bật. Ảnh: Page Six

Sự nghiệp lừng lẫy, đổi mới không ngừng nghỉ

Anne Hathaway sinh năm 1982 ở New York, Mỹ. Cô sở hữu một sự nghiệp mà bất kỳ diễn viên nào cũng phải mơ ước. Cô không đóng khung mình trong bất kỳ hình tượng nào. Khi mới vào nghề, nữ diễn viên vụt sáng toàn cầu với The Princess Diaries. Hình ảnh cô công chúa Mia ngây thơ, trong sáng đã trở thành chuẩn mực của dòng phim thanh xuân. Sau đó, Anne Hathaway phá bỏ mác "diễn viên thần tượng" với những vai diễn gai góc trong Brokeback Mountain và đặc biệt là vai cô trợ lý nghị lực Andy Sachs The Devil Wears Prada.

Anne Hathaway có gia tài phim ảnh đáng nể. Ảnh: X

Đến thập niên 2010, vai diễn Fantine trong Les Misérables đã mang về cho cô giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Để vào vai này, Anne Hathaway đã không ngần ngại cắt phăng mái tóc dài và giảm cân khắc nghiệt, chứng minh sự tận hiến vô điều kiện cho nghệ thuật.

Vai diễn Fantine không chỉ mang về cho cô tượng vàng Oscar, mà còn khẳng định cô là một diễn viên thực lực, không phụ thuộc vào ngoại hình. Chính sự đầu tư nghiêm túc này tạo nên một lớp “đẹp” khác – vẻ đẹp của trí tuệ và chiều sâu. Khán giả không chỉ nhìn Anne Hathaway như một biểu tượng nhan sắc, mà còn như một nghệ sĩ có tiếng nói, có quan điểm và có giá trị riêng.

Cô nhịn ăn, cắt tóc để vào vai nhân vật hoàn hảo nhất. Ảnh: X

Đời tư viên mãn: Hậu phương vững chắc cho sự tỏa sáng

Trái ngược với vẻ lộng lẫy trên màn ảnh, đời tư của Anne Hathaway là một khoảng lặng bình yên. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 14 năm với nam diễn viên kiêm doanh nhân Adam Shulman được coi là một trong những mối quan hệ bền vững nhất Hollywood. Adam Shulman không chỉ là chồng mà còn là người bạn đồng hành, giúp Anne Hathaway vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tâm lý và áp lực từ dư luận.

Nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: X

Sau khi trở thành mẹ, cô từng thẳng thắn chia sẻ về những thay đổi trong cơ thể và tâm lý. Không né tránh, không tô vẽ, Anne Hathaway nói về việc tăng cân, áp lực hậu sinh con, và hành trình học cách yêu lại chính mình. Chính sự chân thật này khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn. Vẻ đẹp của cô không còn là thứ xa vời, mà trở thành một hình mẫu có thể chạm tới – một người phụ nữ vừa rực rỡ, vừa rất đời.

Ngoài ra, Anne Hathaway nhiều lần khẳng định rằng cái đẹp không nên bị đóng khung trong những tiêu chuẩn cố định. Với cô, vẻ đẹp không nằm ở việc “đáp ứng kỳ vọng của người khác”, mà ở khả năng sống đúng với chính mình. Cô từng chia sẻ rằng khi còn trẻ, cô cũng chịu áp lực phải hoàn hảo – từ ngoại hình đến cách cư xử. Nhưng theo thời gian, cô nhận ra rằng chính những điểm không hoàn hảo mới tạo nên bản sắc của cá nhân mình.

Ảnh: People

Nguồn: Page Six

MINH HỒNG