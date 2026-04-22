Ảnh nét căng: Văn Thanh mang trap xịn xò đến nhà vợ "trâm anh thế phiệt" dạm ngõ, trao ngay "thẻ lương" cực uy tín

Theo Tú Tú | 22-04-2026 - 09:27 AM | Lifestyle

Mới đây, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã chính thức thực hiện nghi thức dạm ngõ tại quê nhà vị hôn thê Trần Bích Hạnh. Bên cạnh vẻ ngoài "cực phẩm" của cặp đôi, hành động bàn giao tài chính ngay tại chỗ của nam cầu thủ mới là điều khiến dân tình xôn xao.

Sau màn cầu hôn lãng mạn, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã nhanh chóng thực hiện các bước tiếp theo để "đưa nàng về dinh". Lễ dạm ngõ của cặp đôi diễn ra gần đây tại tư gia nhà gái ở Ninh Bình trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng. Sự xuất hiện của Trần Bích Hạnh - nàng hot girl sở hữu body vạn người mê và đang theo học ngành Y - trong tà áo dài truyền thống đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.

Điểm khiến bài đăng về lễ dạm ngõ của Văn Thanh "bùng nổ" tương tác chính là khoảnh khắc anh công khai trao 2 chiếc thẻ ngân hàng màu đen quyền lực cho Bích Hạnh. Thay vì những lời hứa hẹn sáo rỗng, nam hậu vệ chọn cách thể hiện sự tin tưởng và trách nhiệm vô cùng thực tế. Hình ảnh Văn Thanh cười tươi rói khi "bàn giao" tài chính cho vợ sắp cưới được xem là khoảnh khắc "uy tín" nhất buổi lễ, khẳng định vị thế "nóc nhà" tương lai của Bích Hạnh.

Văn Thanh trao ngay 2 chiếc thẻ đen quyền lực cho vợ sắp cưới Trần Bích Hạnh trong lễ dạm ngõ

Văn Thanh bảnh bao bên vợ sắp cưới xinh đẹp

Trap dạm ngõ mà gia đình Văn Thanh mang tới nhà Bích Hạnh

Cận cảnh trap dạm ngõ chỉn chu bày tỏ tấm lòng của gia đình Văn Thanh

Cặp đôi cùng thắp hương gia tiên

Bích Hạnh nhí nhảnh bên Văn Thanh

Có thể thấy, kể từ khi công khai, Văn Thanh và Bích Hạnh luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Tại lễ dạm ngõ, cả hai không giấu nổi niềm hạnh phúc khi cùng nhau thắp hương trước bàn thờ gia tiên và ra mắt họ hàng. Nếu Văn Thanh ghi điểm với vẻ ngoài bảnh bao, đĩnh đạc thì Bích Hạnh lại toát lên vẻ thanh tú, nhẹ nhàng khác hẳn với hình ảnh cá tính thường thấy tại phòng tập.

Với việc hoàn tất lễ dạm ngõ và những cử chỉ chăm sóc ngọt ngào dành cho nhau, người hâm mộ đang rất mong chờ một đám cưới hoành tráng trong tháng 6 tới. Đây chắc chắn sẽ là một trong những ngày vui được mong đợi nhất của làng bóng đá Việt năm nay.

Visual xinh đẹp của cô dâu Trần Bích Hạnh

Hotgirl phòng gym nay cực dịu dàng

Nhan sắc vợ sắp cưới của Vũ Văn Thanh

Bạn gái “trâm anh thế phiệt” của Văn Thanh tung video xinh như mộng, lên tiếng về khoảnh khắc visual “cam thường” gây tranh cãi

Loạt mẫu đồng hồ mới ấn tượng vừa được thương hiệu xa xỉ của Thuỵ Sĩ "trình làng"

Vì sao Anne Hathaway xứng danh "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới"?

Người đàn ông 80 tuổi tuyển vợ trẻ với "lương" 1,8 tỷ/ năm, loạt tiêu chuẩn khó tin

08:55 , 22/04/2026
Bị nói thẳng "mặc đồ hở hang để tạo nét kiếm người mới", Tóc Tiên đáp lại 4 chữ

08:35 , 22/04/2026
"Đắp 700 nghìn vào người mỗi ngày": Cách tôi tiết kiệm và làm giàu ở tuổi 30

08:20 , 22/04/2026
Khách Tây dùng hết vốn liếng tiếng Việt để chơi Locket: Thấy sai sai nhưng sao viral thế này

08:10 , 22/04/2026

