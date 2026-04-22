Vị hôn thê "trâm anh thế phiệt" của Văn Thanh gây chú ý với khoảnh khắc tự tay gội đầu cho chồng trước thềm lễ cưới

Từng gây xôn xao với màn cầu hôn lãng mạn và lễ dạm ngõ ấm cúng, Vũ Văn Thanh và "hot girl phòng gym" Trần Bích Hạnh giờ đây chỉ còn chờ đợi một đám cưới chính thức để về chung một nhà. Dù bận rộn với công việc riêng, cả hai vẫn luôn dành thời gian vun đắp cho tổ ấm tương lai bằng những hành động đơn giản nhưng đầy tình cảm.

Mới đây, khoảnh khắc Trần Bích Hạnh tự tay gội đầu cho Văn Thanh tại nhà được chia sẻ rần rần đã nhận được nhiều sự quan tâm. Khác với hình ảnh một hot girl nóng bỏng trên mạng xã hội, Bích Hạnh trong đời thường là một người phụ nữ đảm đang, biết cách chăm chút cho vị hôn phu từ những việc nhỏ nhất.

Khoảnh khắc nàng WAG tự tay gội đầu cho Văn Thanh tại nhà khiến nhiều người ấn tượng. Dù có xuất thân "trâm anh thế phiệt", cô nàng vẫn thoải mái thực hiện những việc chăm sóc cá nhân cho chồng sắp cưới. Hành động này không quá cầu kỳ nhưng lại cho thấy sự gắn kết và thấu hiểu trong sinh hoạt hàng ngày của hai người. Đối với một cầu thủ thường xuyên phải tập luyện và thi đấu cường độ cao như Văn Thanh, những giây phút thư giãn giản đơn này có lẽ là điều đáng quý nhất.

Có thể thấy, kể từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Văn Thanh - Bích Hạnh luôn nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Lễ đính hôn sang trọng trước đó cùng chiếc nhẫn cầu hôn đắt giá là minh chứng cho sự nghiêm túc và trân trọng mà cả hai dành cho nhau. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại dường như đã sẵn sàng.

Sự kết hợp giữa một ngôi sao bóng đá hàng đầu và một hot girl phòng gym có lối sống lành mạnh, năng động tạo nên một chuyện tình đẹp của làng thể thao Việt. Không quá phô trương nhưng luôn hiện hữu sự thấu hiểu, Văn Thanh và Bích Hạnh đang chứng minh rằng hạnh phúc thực sự đến từ những phút giây chăm sóc nhau bình dị nhất.