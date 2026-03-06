Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vợ Duy Mạnh ở nhà 5 tầng phố cổ giá mấy chục tỷ, xuất thân tiểu thư Hà thành nhưng cả thanh xuân bị chê mặc xấu, chính chủ tự nhận "trông quê thật"

06-03-2026 - 10:55 AM | Lifestyle

Gu thời trang cả bà xã Duy Mạnh luôn khiến netizen bàn tán.

Dù có cuộc sống viên mãn chuẩn "phú bà" làng bóng đá sau khi kết hôn với trung vệ đội tuyển Việt Nam Đỗ Duy Mạnh, nhưng nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - ái nữ của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông - vẫn thường xuyên trở thành chủ đề được cư dân mạng nhắc đến.

Sinh ra trong gia đình khá giả, Quỳnh Anh được biết đến là tiểu thư Hà thành với nhan sắc xinh đẹp, khí chất nhã nhặn. Sau khi kết hôn với Duy Mạnh, cô cùng chồng cố gắng xây dựng gia đình, làm việc chăm chỉ đồng thời tận hưởng cuộc sống sung túc, thường xuyên xuất hiện trong những chuyến du lịch hay những bữa tiệc cùng hội bạn thân của dàn cầu thủ nổi tiếng. Mới đây, đôi vợ chồng đình đám làng bóng đá còn khiến netizen trầm trồ khi dọn về căn nhà mới toanh 5 tầng ở trung tâm phố cổ Hà Nội, được nhiều người đánh giá có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều khiến Quỳnh Anh nhiều lần gây tranh cãi lại không phải cuộc sống giàu có, mà chính là gu thời trang khá giản dị, thậm chí bị nhận xét là “kém sành điệu”.

Bà xã Duy Mạnh bị chê gu thời trang, chính chủ cũng tự nhận "trông quê thật"

Không ít lần, vợ Duy Mạnh diện những bộ đồ đơn giản như áo phông, quần short, váy dáng rộng hay áo gile len theo phong cách khá “hiền”. Chính vì vậy, cô từng nhận về nhiều bình luận cho rằng cách ăn mặc của mình không giống hình ảnh của một “tiểu thư Hà thành” sang chảnh, khí chất.

Trước những ý kiến này, Quỳnh Anh lại có phản ứng khá thoải mái vì cô nàng chỉ chọn những bộ đồ theo sở thích, có tính ứng dụng cao, dễ dàng cho việc sinh hoạt và di chuyển. Thậm chí, ở bài đăng mới nhất, bà xã Duy Mạnh còn tự trêu bản thân khi khoe ảnh đời thường và thừa nhận: “Trông cũng quê thiệt".

Sự thẳng thắn, không quá bận tâm đến những lời chê bai khiến nhiều người cảm thấy Quỳnh Anh khá dễ thương và gần gũi. Với cô, phong cách đơn giản, thoải mái dường như quan trọng hơn việc chạy theo những xu hướng thời trang cầu kỳ.

Sau nhiều năm kết hôn, Quỳnh Anh vẫn giữ lối sống kín đáo, tập trung chăm sóc gia đình nhỏ cùng Duy Mạnh và con trai. Dù thỉnh thoảng vẫn bị cư dân mạng bàn tán về gu ăn mặc, nhưng với nhiều người, chính sự mộc mạc và tự nhiên ấy lại trở thành nét riêng của vợ trung vệ tuyển Việt Nam.

Cuộc sống hạnh phúc của Duy Mạnh và Quỳnh Anh trong cơ ngơi ở trung tâm phố cổ

Theo PV

