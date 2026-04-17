Khen Messi giỏi nhất thế giới, cựu danh thủ bị Ronaldo "huỷ theo dõi"

Mối thâm tình giữa những huyền thoại bóng đá đôi khi lại bị rạn nứt bởi một câu hỏi kinh điển: "Ai là người xuất sắc nhất?". Mới đây, cựu danh thủ Gary Lineker đã tiết lộ một câu chuyện thú vị về việc ông bị Cristiano Ronaldo hủy theo dõi trên Instagram chỉ vì công khai ủng hộ Lionel Messi.

Trong buổi trò chuyện trên podcast The Rest Is Football, cựu tiền đạo lừng danh của đội tuyển Anh, Gary Lineker, đã khiến những người đồng nghiệp Alan Shearer và Micah Richards phải bật cười khi chia sẻ về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" với siêu sao Cristiano Ronaldo.

Theo Lineker, lý do dẫn đến việc CR7 quyết định ấn nút "unfollow" (hủy theo dõi) ông trên mạng xã hội bắt nguồn từ những quan điểm cá nhân trong cuộc tranh luận về danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (GOAT). Lineker vốn không bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho Lionel Messi.

"Ronaldo có vẻ không thích tôi lắm. Thực tế là tôi chẳng làm gì để xúc phạm cậu ấy cả, tôi chỉ đơn giản là thành thật với quan điểm của mình khi cho rằng Messi là cầu thủ xuất sắc hơn. Và thế là cậu ấy hủy theo dõi tôi", Lineker hóm hỉnh chia sẻ.

Lineker nhiều lần gây tranh cãi khi nhắc đến Ronaldo

Đây không phải lần đầu tiên Lineker gây tranh cãi về chủ đề này. Trước đó, khi được yêu cầu chọn ra 4 cái tên cho "ngọn núi Rushmore" của bóng đá thế giới (những tượng đài vĩ đại nhất), Lineker đã gọi tên Pele, Diego Maradona, Lionel Messi và Ronaldo Nazario (Ronaldo "béo"). Việc gạch tên siêu sao người Bồ Đào Nha khỏi danh sách này được cho là "giọt nước tràn ly" khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên xa cách.

Mặc dù bị Ronaldo "cạch mặt" trên không gian mạng, Gary Lineker vẫn giữ thái độ hòa nhã và tôn trọng dành cho chủ nhân của 5 Quả bóng vàng. Ông khẳng định bản thân luôn đánh giá cao tài năng và những gì Ronaldo đã cống hiến cho bóng đá thế giới.

Kết thúc câu chuyện, Lineker vẫn không quên gửi một thông điệp mang tính hòa giải nhưng cũng đầy tinh quái tới siêu sao đang thi đấu tại Saudi Arabia: "Tôi vẫn luôn thích cậu ấy. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần. Tôi biết cậu ấy không hài lòng, nhưng chuyện đó không sao cả. Cristiano này, hãy gọi cho tôi nhé, chúng ta vẫn có thể làm bạn".

Cuộc tranh luận giữa Messi và Ronaldo đã kéo dài gần hai thập kỷ và dường như vẫn chưa có hồi kết. Trong khi Messi đang giữ kỷ lục 8 Quả bóng vàng, thì Ronaldo vẫn miệt mài chinh phục những cột mốc bàn thắng mới ở tuổi 40. Sự việc của Lineker chỉ là một minh chứng nữa cho thấy cá tính cực kỳ mạnh mẽ và khao khát được thừa nhận là "số một" của Cristiano Ronaldo, điều đã giúp anh duy trì đỉnh cao trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình.