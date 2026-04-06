Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ronaldo hay Messi đều không phải Top 1, lộ diện "vị vua" thực sự trong danh sách sao thể thao giàu nhất mọi thời đại!

Theo Tú Tú | 06-04-2026 - 09:48 AM | Lifestyle

Hàng triệu fan hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới chắc chắn sẽ bất ngờ với danh sách 10 sao thể thao giàu nhất lịch sử, nơi mà cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi đều không thể chạm tay vào chiếc ghế vô địch.

Cuộc tranh luận về việc ai là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, trong cuộc đua về khối tài sản "khủng", bảng xếp hạng mới nhất về những siêu sao thể thao giàu nhất lịch sử (đã điều chỉnh theo lạm phát) lại mang đến một kết quả cực kỳ bất ngờ. Không còn là những ông hoàng của sân cỏ, Ronaldo và Messi ngậm ngùi xếp sau những cái tên khác đến từ các môn thể thao khác như bóng rổ, golf và quyền Anh.

Nhìn vào bảng xếp hạng các vận động viên được trả lương cao nhất trong lịch sử của ấn phẩm kinh doanh thể thao Sportico, "vị vua" thực sự được xướng tên ở vị trí số 1 không ai khác chính là huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Với khối tài sản lên tới 3,41 tỷ bảng Anh (khoảng 111 nghìn tỷ đồng), Michael Jordan bỏ xa các đối thủ còn lại, chứng minh sức ảnh hưởng "vô tiền khoáng hậu" của mình không chỉ trên sân đấu mà còn là một doanh nhân cực kỳ thành công với thương hiệu giày Jordan nổi tiếng toàn cầu.

Ở vị trí thứ 2 là một cái tên cũng cực kỳ quen thuộc - huyền thoại golf Tiger Woods với 2,18 tỷ bảng Anh (khoảng 70 nghìn tỷ đồng). Mặc dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng sức hút thương mại và những bản hợp đồng tài trợ khổng lồ vẫn giúp Tiger Woods giữ vững vị thế là một trong những vận động viên giàu nhất mọi thời đại.

BXH các ngôi sao thể thao có tài sản "khủng" nhất

Ngay sau đó, Cristiano Ronaldo mới chính thức xuất hiện ở vị trí thứ 3 với 1.91 tỷ bảng Anh (hơn 60 nghìn tỷ đồng). Mặc dù vẫn là một con số cực kỳ "khủng", nhưng việc Ronaldo không thể lọt vào Top 2 chắc chắn sẽ khiến nhiều fan hụt hẫng. Xếp sau Ronaldo là siêu sao bóng rổ LeBron James (vị trí thứ 4) và "bọ chét nguyên tử" Lionel Messi (vị trí thứ 5).

Bảng xếp hạng này cho thấy sức hút thương mại và khối tài sản "khủng" của các vận động viên bóng rổ và golf, nơi mà chỉ với một vài bản hợp đồng tài trợ, họ có thể bỏ xa các cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, với khối tài sản cực kỳ lớn của Michael Jordan, chắc chắn sẽ còn rất lâu nữa Ronaldo và Messi mới có thể chạm tay vào chiếc ghế giàu vô địch.

Cristiano Ronaldo là cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất, vượt qua đối thủ Messi (Nguồn: Reuters)

David Beckham là người Anh duy nhất trong top 10. Ảnh: Getty

Đẳng cấp Ronaldo: Vừa trở lại sau chấn thương đã lập cú đúp

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Messi, ronaldo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dàn tiếp viên hàng không, mỹ nhân quốc tế đổ bộ ở bãi biển, resort Phú Quốc, Nha Trang

Màn cầu hôn lãng mạn nhất 2026 đây rồi: Nhà gái đẹp điên đảo mọi giác quan, nhà trai đúng chuẩn "soft boy"

Quản lý hơn 100 nhân sự, tôi dám chắc: Sếp bạn không đánh giá cao nhân viên có 10 biểu hiện này

09:19 , 06/04/2026
Không phải phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 'ngon nhất thế giới'

09:09 , 06/04/2026
Gia đình tìm kiếm ca sĩ Thiện Nhân

08:23 , 06/04/2026
Chê Porsche 911 GT3 RS 'rác', đại gia Mỹ đặt mua Ford Mustang GTD màu của Porsche để bỏ tức

08:10 , 06/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên