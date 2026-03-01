Messi "vượt mặt" Ronaldo trong cuộc đua phụ kiện xa xỉ

22-03-2026 - 00:09 AM | Lifestyle

Không chỉ so kè quyết liệt trên sân cỏ hay trong các bảng xếp hạng thu nhập, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo mới đây lại trở thành tâm điểm chú ý trong một cuộc đua hàng hiệu.

Theo báo cáo từ thương hiệu Overnight Glasses, dựa trên việc phân tích dữ liệu từ các phiên đấu giá và sự hiện diện của các ngôi sao trên truyền thông, Lionel Messi đã chính thức góp mặt trong Top 10 những người nổi tiếng sở hữu bộ sưu tập phụ kiện đắt giá nhất hành tinh. Với tổng giá trị tài sản phụ kiện ước tính lên tới 22,15 triệu euro, Messi chễm chệ ở vị trí thứ 6, vượt xa Cristiano Ronaldo – người xếp ở vị trí thứ 9 với con số 14,91 triệu euro.

Nghiên cứu này tập trung vào bốn nhóm mặt hàng xa xỉ chính bao gồm: đồng hồ, túi xách, trang sức và kính râm. Dù cả hai siêu sao bóng đá đều có mức chi tiêu khá "khiêm tốn" ở mảng trang sức hay kính râm so với các ngôi sao Hollywood, nhưng sự khác biệt thực sự lại nằm ở thú chơi đồng hồ.

Messi chiếm ưu thế nhờ đồng hồ

Điểm mấu chốt khiến Ronaldo phải "tắt điện" trước Messi chính là giá trị của những cỗ máy thời gian. Riêng bộ sưu tập đồng hồ của Messi được định giá khoảng 20,70 triệu euro, chiếm gần như toàn bộ giá trị phụ kiện của anh. Con số này gần gấp đôi so với bộ sưu tập đồng hồ trị giá 11,34 triệu euro của CR7.

Điều này cho thấy gu thẩm mỹ và tư duy sưu tầm khác biệt của Messi. Thay vì số lượng, siêu sao đang chơi cho Inter Miami tập trung vào những mẫu đồng hồ cực hiếm, có tính lịch sử và giá trị gia tăng cao theo thời gian. Trong khi đó, dù Ronaldo vẫn là một biểu tượng thời trang toàn cầu với thương hiệu cá nhân mạnh mẽ, nhưng các lựa chọn phụ kiện của anh dường như chưa đạt đến độ "khủng" về mặt định giá như người đồng nghiệp Argentina.

Dù Messi giành chiến thắng trong bảng xếp hạng này, cả hai vẫn là những "ông vua" thực sự của làng thể thao khi là những cầu thủ bóng đá hiếm hoi đứng chung mâm với các biểu tượng giải trí như Jay-Z (60,78 triệu euro), Floyd Mayweather (46,74 triệu euro) hay Beyonce (40,08 triệu euro).

Sự chênh lệch về giá trị phụ kiện một lần nữa phác họa rõ nét cá tính của hai huyền thoại, một Ronaldo hào nhoáng, phủ sóng rộng khắp trong kinh doanh và một Messi kín tiếng nhưng luôn biết cách khẳng định đẳng cấp bằng những lựa chọn tinh tế và đắt giá. Cuộc so kè giữa họ, vì thế, vẫn luôn là đề tài bất tận cho người hâm mộ dù là trên thảm cỏ xanh hay trong thế giới thượng lưu.

Tin vui: Từ hôm nay đến 27/3, hàng triệu người dân ở Hà Nội và TP.HCM được miễn phí dịch vụ này

Theo Tiên Tiên

Đình Bắc sánh vai Hoà Minzy trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, hạnh phúc nói 1 điều

Đình Bắc sánh vai Hoà Minzy trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, hạnh phúc nói 1 điều Nổi bật

Tin vui: Từ hôm nay đến 27/3, hàng triệu người dân ở Hà Nội và TP.HCM được miễn phí dịch vụ này

Tin vui: Từ hôm nay đến 27/3, hàng triệu người dân ở Hà Nội và TP.HCM được miễn phí dịch vụ này Nổi bật

Mỹ nhân ‘đắt giá’ nhất Tây du ký: Xuất hiện 3 phút trên phim, U70 sống kín tiếng

Mỹ nhân ‘đắt giá’ nhất Tây du ký: Xuất hiện 3 phút trên phim, U70 sống kín tiếng

Quỹ hưu trí 19 tỷ và hành trình "tiêu dùng tối giản" của bà mẹ đơn thân: Hóa ra hạnh phúc lớn nhất lại nằm ở đây!

Quỹ hưu trí 19 tỷ và hành trình "tiêu dùng tối giản" của bà mẹ đơn thân: Hóa ra hạnh phúc lớn nhất lại nằm ở đây!

Khi phụ nữ đeo vòng cổ, vàng hay bạc tốt hơn?

Khi phụ nữ đeo vòng cổ, vàng hay bạc tốt hơn?

Khách Việt bất ngờ khi tới Bali: Không được ra ngoài, không đèn đường, không mua sắm - Đang có điều gì?

Khách Việt bất ngờ khi tới Bali: Không được ra ngoài, không đèn đường, không mua sắm - Đang có điều gì?

