Đình Bắc sánh vai Hoà Minzy trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, hạnh phúc nói 1 điều

Mới đây, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xuất sắc được vinh danh trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công bố. Đây là những cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ trên cả nước, đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ học tập, nghiên cứu khoa học đến thể thao, nghệ thuật và hoạt động xã hội.

Việc được xướng tên trong danh sách “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm qua đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của Nguyễn Đình Bắc. Đặc biệt, anh còn “sánh vai” cùng nhiều gương mặt nổi bật ở các lĩnh vực khác, trong đó có nữ ca sĩ Hòa Minzy - đại diện tiêu biểu của lĩnh vực nghệ thuật.

Không chỉ là niềm tự hào cá nhân, danh hiệu này còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đình Bắc trong suốt thời gian qua. Từ một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, anh dần khẳng định vị trí của mình trong màu áo CLB cũng như đội tuyển quốc gia, góp mặt trong nhiều giải đấu lớn và để lại dấu ấn rõ nét bằng phong độ ổn định.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Đình Bắc đã chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Không quá dài dòng, nam cầu thủ bày tỏ sự biết ơn và niềm hạnh phúc giản dị: “Đang cảm thấy hạnh phúc. Đây chắc chắn là động lực để Bắc luôn cố gắng và nỗ lực mỗi ngày! Bắc cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều ạ!".

Chỉ với vài dòng ngắn gọn, có thể thấy rõ tinh thần cầu tiến và sự khiêm tốn của chàng cầu thủ sinh năm 2004. Với anh, danh hiệu không phải là điểm dừng mà chính là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Việc Đình Bắc được vinh danh cũng cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các vận động viên trẻ trong đời sống xã hội. Họ không chỉ thi đấu tốt mà còn truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Và với Đình Bắc, đây chắc chắn sẽ là bước đệm quan trọng để anh tiếp tục tiến xa hơn trong sự nghiệp. Ở tuổi còn rất trẻ, phía trước Đình Bắc vẫn là chặng đường dài. Nhưng với tinh thần nỗ lực không ngừng cùng sự ủng hộ từ người hâm mộ, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong hành trình trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 gồm: Lê Kiến Thành - lĩnh vực Học tập; Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn - lĩnh vực Nghiên cứu khoa học; Tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng - lĩnh vực Nghiên cứu khoa học; Nguyễn Chí Đông - lĩnh vực Lao động sản xuất; Phạm Chí Nhu - lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp; Đại uý Đoàn Văn Chí - lĩnh vực Quốc phòng; Đại uý Trần Quốc Khánh - lĩnh vực An ninh trật tự; cầu thủ Nguyễn Đình Bắc - lĩnh vực Thể dục thể thao; Hòa Minzy - lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật; Mùa A Thi - lĩnh vực Hoạt động xã hội.