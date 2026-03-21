Lý do người 30 tuổi ở thành phố lớn lại thích chọn người cùng quê để yêu?

Giữa những đô thị đắt đỏ và đầy cơ hội, một xu hướng âm thầm nhưng ngày càng rõ rệt đang diễn ra: không ít người trẻ, đặc biệt ở ngưỡng 30, lại có xu hướng hẹn hò và kết hôn với người cùng quê - dù họ đang học tập, làm việc và sinh sống ở các thành phố lớn.

Thoạt nghe, lựa chọn này dễ bị gắn mác "an toàn", "bảo thủ" hay thậm chí là "chưa trải đời". Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, đây không phải là sự thu hẹp lựa chọn, mà là một dạng tính toán rất thực tế và trưởng thành.

Không phải bảo thủ mà là đang tính cho đường dài

Ở tuổi 20, nhiều người đến các thành phố lớn với tâm thế "ở đâu cũng được", miễn là có cơ hội, có trải nghiệm. Nhưng đến tuổi 30, câu hỏi bắt đầu thay đổi.

Không còn là "Làm gì cho vui?", mà là: "Có mua nổi nhà không và bao giờ?", "Nếu sinh con, ai sẽ chăm sóc?", "Bố mẹ già đi, đau ốm thì làm sao lo được?", "Nếu mất việc hoặc gặp biến cố, mình còn gì để dựa vào?",...

Khi những câu hỏi này chưa có lời giải rõ ràng, con người có xu hướng tìm kiếm sự chắc chắn. Và việc chọn người cùng quê - hiểu theo nghĩa cùng xuất phát điểm, cùng "hệ quy chiếu" - là một cách để giảm thiểu rủi ro.

Ít nhất, cả hai đã có sẵn một phương án chung cho tương lai: Nếu không trụ lại được ở thành phố lớn, họ biết mình sẽ đi đâu tiếp theo.

(Ảnh minh hoạ)

Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa tình yêu ở tuổi 20 và hôn nhân ở tuổi 30 nằm ở chỗ: hôn nhân không còn là câu chuyện của riêng hai người. Nó là sự gộp lại của hai gia đình, hai hệ thống hỗ trợ.

Khi bước vào những giai đoạn dễ tổn thương như mang thai, sinh con hoặc biến động sự nghiệp, sự hiện diện của gia đình trở thành một lợi thế rất thực tế. Với những cặp đôi cùng quê, họ sẽ có gia đình 2 bên thường ở gần hoặc cùng khu vực nên việc nhờ hỗ trợ chăm sóc con cái dễ dàng hơn, ít có sự khác biệt văn hoá và lối sống nên giảm xung đột,...

Đây không phải là câu chuyện dựa dẫm, mà là tối ưu nguồn lực - điều mà càng lớn, người ta càng nhìn rõ giá trị.

Giảm nguy cơ xung đột trong một mối quan hệ

Một mối quan hệ không chỉ tốn thời gian và cảm xúc, mà còn có những vấn đề như khác biệt văn hoá, thói quen sống, cách giao tiếp, thậm chí là cách nghĩ về tiền bạc và gia đình.

Với người cùng quê, những chi phí này gần như được giảm thiểu: Ăn uống, sinh hoạt, lễ nghi tương đồng; không cần giải thích quá nhiều về cách sống; dễ đạt đồng thuận trong các quyết định lớn như mua nhà, nuôi con;...

Cảm giác không cần nói nhiều mà vẫn hiểu thực chất là một dạng tiết kiệm năng lượng cảm xúc - điều cực kỳ quan trọng trong cuộc sống áp lực ở đô thị.

Giữa thành phố rộng lớn, ai cũng cần một điểm tựa

Sống ở thành phố lớn đồng nghĩa với áp lực cao, cạnh tranh liên tục và cảm giác cô đơn kéo dài. Trong bối cảnh đó, một mối quan hệ cùng quê hương giống như một hệ thống hỗ trợ lâu dài. Có người hiểu mình đến từ đâu, có thể chia sẻ mà không cần giải thích quá nhiều, có cảm giác "thuộc về" giữa một nơi vốn không phải quê hương,...

Với nhiều người, yêu một người cùng quê không phải vì họ không có lựa chọn khác mà vì đó là lựa chọn khiến họ cảm thấy ít cô đơn hơn.

Không phải tính toán, mà là đã nhìn đủ xa

Dễ thấy, những lựa chọn như vậy thường bị đánh giá là thực dụng. Nhưng thực tế, đó là kết quả của việc đã đủ trải nghiệm.

Thành phố lớn có thể là nơi phát triển, nhưng không phải lúc nào cũng là nơi để gắn bó cả đời. Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng hôn nhân cần cấu trúc. Ổn định không phải là lựa chọn kém thú vị, mà là lựa chọn khó hơn.

Khi một người bắt đầu đặt câu hỏi: "Mình muốn một mối quan hệ ngắn hạn hay một cuộc sống dài hạn?" thì lựa chọn của họ sẽ thay đổi.

(Ảnh minh hoạ)

Nhìn chung, việc người trẻ ưu tiên hẹn hò với người cùng quê không phải là biểu hiện của định kiến vùng miền hay sự thu hẹp thế giới. Ngược lại, đó là một cách tiếp cận rất rõ ràng: giảm rủi ro, tối ưu nguồn lực và tìm kiếm sự ổn định trong một cuộc sống ngày càng nhiều biến động.

Cuối cùng, địa lý chỉ là một lợi thế. Điều giữ một mối quan hệ bền vững vẫn là giá trị chung và sự thấu hiểu. Trong một thế giới mà mọi thứ đều trở nên phức tạp hơn, việc chọn ít rào cản hơn đôi khi lại chính là lựa chọn khôn ngoan nhất.